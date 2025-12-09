En agosto, Kany García llega al Movistar Arena no solo con una gira, sino con una historia compartida con la Argentina. Su raíz, su familia y aquello que aprendió de chica se encuentran con la sensibilidad y la forma de sentir del público local.

El show se convierte así en un punto de encuentro donde dos tierras se abrazan: la suya y la nuestra. Su voz actúa como puente entre memorias, vivencias y canciones que resonaron en miles de personas a lo largo de los últimos años.

Foto: gentileza de prensa.

El vínculo entre la artista y el público argentino viene en ascenso: en abril/mayo 2025, Kany agotó tres funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, marcando un antes y un después en su presencia en el país.

El Movistar Arena representa el paso siguiente: un escenario más grande, más profundo y más emocional, impulsado por una audiencia que no ha dejado de crecer y que encuentra en sus conciertos un espacio íntimo, colectivo y transformador.

Foto: gentileza de prensa.

Kany García llega a Buenos Aires para reencontrarse con su público el 26 de agosto en el Movistar Arena, en una noche que promete emoción de principio a fin. No viene sólo a cantar: viene a compartir, a sentir, a celebrar junto a quienes la acompañaron en cada etapa.

Sobre ese escenario, Kany recorrerá esas canciones que ya son parte de la vida de tantos, las que curan, las que abrazan, las que duelen lindo, y también abrirá paso a su nueva música, esa que ya late fuerte y atraviesa el alma apenas suena. Será un show para cantar a los gritos, para quedarse en silencio cuando haga falta, y para irse con el corazón lleno.

A esta gira, también se confirmaron sus shows en Uruguay el día 21 de agosto, Córdoba el 23 de agosto y el 27 de agosto Paraguay desplegando su arte por nuevos destinos y conquistando nuevos públicos.

En 2025, Kany García vivió un momento bisagra en su camino: una gira inmensa por México que la llevó por 16 ciudades, donde miles de personas la recibieron con un amor que desbordaba cada recinto. Fue un recorrido lleno de noches emocionantes, coreos espontáneas, lágrimas lindas y esa magia que sólo aparece cuando una canción encuentra a quienes la necesitan.

Esa misma energía cruzó la frontera y llegó a Buenos Aires, donde el Teatro Gran Rex la abrazó con tres funciones completamente agotadas. Tres noches en las que el público cantó sin guardarse nada, celebró cada tema como propio y convirtió el teatro en un lugar donde la piel se erizaba con solo escuchar el primer acorde.

Más que una serie de shows, fue una experiencia compartida. Un encuentro íntimo, sensible y eléctrico al mismo tiempo, donde Kany guió al público por un viaje musical que mezcló dulzura, fuerza, ritmos distintos y emoción en estado puro. Cada persona que estuvo ahí salió un poco distinta —conmovida, liviana, despierta.

Foto: gentileza de prensa.

LA GIRA DE KANY GARCÍA POR LATINOAMÉRICA

21 AGOSTO: Montevideo, Uruguay, ANTEL ARENA.

23 AGOSTO: Córdoba, Argentina, QUALITY ARENA.

27 AGOSTO: Asunción, Paraguay, PUERTO DE ASUNCIÓN.

29 AGOSTO: Buenos Aires, MOVISTAR ARENA.

