Andrea Pietra (57) atraviesa un momento único en su carrera. La actriz, que comparte escenario con Ricardo Darín (68) en el reestreno de Escenas de la Vida Conyugal, abrió su corazón en diálogo con Ciudad Magazine y contó cómo vive el después de cada función en el teatro.

“La verdad es que es emocionante y conmovedor. Tener la sala llena, hacer la obra que nos gusta es de un disfrute único y, encima, para mí haber podido estrenar en Buenos Aires después de tantos años es un regalo que no me esperaba”, confesó la actriz en exclusiva.

Pietra destacó la energía especial que se respira en cada función. “Acá también hay gente de todo el mundo mezclados con los argentinos y, entre ellos, aparece gente con la que uno ha compartido momentos de la vida y que no ve hace mucho tiempo. Todo para celebrar”, expresó.

Ricardo Darín y Andrea Pietra en el teatro (Foto: Movilpress).

El regreso a Buenos Aires en el Teatro Coliseo tras su exitosa gira por España marcó un hito para el público y para los protagonistas. La obra, dirigida por Norma Aleandro y basada en el clásico de Ingmar Bergman, volvió a escena con localidades agotadas y una ovación tras cada función.

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL: UN FENÓMENO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

La dupla Darín-Pietra logra una química única sobre el escenario, y el público responde con entusiasmo. Cada noche, la sala se llena de espectadores locales y turistas, todos atraídos por la fuerza de una historia que habla de amores, desencuentros y segundas oportunidades.

Para Andrea Pietra, el reestreno en Buenos Aires tiene un sabor especial: “Es un regalo inesperado. Volver a encontrarme con gente querida, con colegas y con el público argentino, es algo que me emociona profundamente”.

Andrea Pietra y Ricardo Darín protagonizan Escenas de la Vida Conyugal en el Teatro Coliseo (Foto: Movilpress).

El fenómeno no solo se explica por la calidad artística, sino también por la conexión genuina entre los actores y el público. “Cada función es una fiesta, una celebración de la vida y del teatro”, resume la actriz a este portal.

