Este jueves 27 de noviembre se estrenará en HBO Max el documental “Nueve Auras”, un proyecto que reivindica la influencia de Fabián Bielinsky en el cine argentino. Este film reune a nombres como Gastón Pauls, Ricardo Darín y Leticia Bredice.

Dirigido por Mariano Frigerio y producido por UNTREF Media, el material tuvo su presentación oficial el 7 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde fue recibido con gran reconocimiento.

La propuesta se centra en el proceso creativo del realizador y en el impacto cultural de sus dos largometrajes: “Nueve Reinas” (2000) y “El Aura” (2005). A través de imágenes inéditas y material de archivo, el documental reconstruye la mirada de Bielinsky y la forma en la que logró convertir dos películas en hitos del cine nacional.

LOS DETALLES DE ESTA NUEVA REUNIÓN

En paralelo, quienes trabajaron con él en esos proyectos ofrecen su testimonio y regresan a escenarios clave de los rodajes, como el hotel Hilton de Puerto Madero, donde se grabaron algunas de las escenas más emblemáticas de “Nueve Reinas”. Entre las figuras que participan se destacan Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, protagonistas del film que catapultó a Bielinsky a la fama.

Crédito: HBO max.

La segunda parte del documental aborda el rodaje de “El Aura” y cuenta con la palabra de Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart, Tomás Fonzi y Roly Serrano, entre otros. A estos relatos se suman los de su familia y colaboradores directos, como su hermana Claudia, su hijo Martín, los productores y colegas que acompañaron su carrera y su desarrollo artístico hasta su fallecimiento en 2006, a los 47 años.

El estreno de “Nueve Auras” en Mar del Plata incluyó además un homenaje por los 25 años de “Nueve Reinas”, que fue nuevamente proyectada junto con diversas funciones de “El Aura”, reafirmando la vigencia del legado del director y su aporte a la identidad cinematográfica argentina.