Apenas Alexander Caniggia materializó su separación de Melody Luz explotó el rumor de romance con Majo Martino, y luego de haber recibido la advertencia de la madre de Venezia (1 año y 11 meses) la periodista blanqueó la verdad de su relación con el mediático.

“No pasa nada con Alex. Sí quedó muy buena onda desde El Hotel de los Famosos”, aclaró sobre el vínculo que comenzó a comienzos de 2021 en el reality de eltrece.

Ahí recordó: “Nosotros nos habíamos hecho amigos, había habido un histeriqueo en ese momento. Algo hubo, pero quedó en la nada”.

Majo Martino. (Foto: @majomartino)

“Cuando se separó me escribió, hablamos, hay re buena onda, pero ni nos vimos”, relativizó.

Entonces reveló la estrategia de Alex para seducirla con sutileza: “Me invitó a conocer a la nena, que me encantaría, pero no voy con intención de pareja”.

LA RESPUESTA DE MAJO MARTINO A MELODY LUZ

El miércoles por la noche Melody Luz le había advertido a Majo Martino sobre el peligro de ponerse en pareja con Alexander Caniggia: “Salí de ahí, amiga”.

Majo Martino. (Foto: @majomartino)

A lo cual se sinceró: “Me cayó bien porque no habla desde un lugar de resentimiento”.

“Me pareció una mujer lastimada que me habló bien”, cerró Majo Martino.