Melody Luz y Alex Caniggia decidieron separarse de común acuerdo después de casi tres años en pareja y una hija en común, y, a pesar del aparente hermetismo que rodeaba esta ruptura, la bailarina decidió romper el silencio con todo este domingo.

En diálogo con Infama, Melody contó que se enteró de las varias infidelidades del mediático hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis un día en que se decidió a mirarle el celular a sus espaldas, pero también denunció varios hechos que ocasionaron su separación.

“Yo creo que me comí un poco de esa mentira que me vendió a mí y que gracias a mí le vendió al mundo de que era un padre de familia, de que respetaba a su familia. (…) Digo, a tu mujer no le faltas el respeto estando embarazada”, contó.

“Yo entiendo que te pueden gustar otras personas, pero sentate y decímelo. Yo también estoy buenísima y puedo hacer lo que se me cante. Dame la libertad de hacerlo, ¿por qué lo haces vos solo? Pero bueno, la mayoría de los hombres no tienen los huevos de sentarse en frente de su mujer y decirle la verdad”, le reprochó Melody.

Tras denunciar que “Alex le escribió a la China Suárez y a famosas amigas de ella”, Melody le respondió al panel si alguna vez fue violentada física y psicológicamente por Caniggia. “Físicamente no, jamás. Psicológicamente... hubo días que le decía ‘che, no me digas esto porque me hace mal’”, reveló.

Ante la pregunta de qué le decía el mediático, Melody dio un ejemplo concreto. “Yo escuchaba que su mamá me trataba de ‘negrita’, y al otro día él también me decía ‘negrita, vení para acá’. A ver, me lo están diciendo de una mala manera, no es que me lo están diciendo cariñosamente, desde alguien que es de tu familia. ¿Por qué te pensás que me va a sonar gracioso que me digas así?”, cerró.

