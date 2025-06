En una nota con Puro Show, Melody Luz explotó contra Alex Caniggia luego de ver imágenes de su hija en común con Ivana Capialbi, la mujer con la que el mediático estaría saliendo.

“¿Sentiste que se te faltó el respeto?" , le preguntaron a la bailarina, quien contestó: “Sí, porque yo con Santi nunca subí fotos de él con la nena la cama, por más que Alex lo conozca y le caiga bien o no”.

“Me impactó ver a mi hija en una cama con una chica que no conozco, todo bien con ella, prefiero que me hubiese dicho ‘es mi novia, la estoy conociendo’, entonces me quedo más tranquila, pero no”, remarcó la influencer.

“También era un castillo que íbamos los tres y tenemos recuerdos en ese lugar, eran planes que compartíamos los tres. Cada fin de semana está con una diferente, no me importa lo que haga, pienso en mi hija, que no la mezcle ahí, yo a Santiago se la presenté pero es mi novio”, se diferenció Melody.

MELODY LUZ SE HARTÓ Y MANDÓ AL FRENTE A ALEX CANIGGIA

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Melody Luz se hartó y mandó al frente a Alex Caniggia: “Me cansé porque él frente a cámaras dice que me respeta y dice que está todo bien pero yo capaz le pregunto cosas de la nena y me contesta a medias, a las horas”.

“Y yo capaz necesito resolver en ese momento, entonces me cansé que se mienta. No me siento respetada como mamá. Ellos se conocieron en el 2020 y ahora están... yo no sé qué pasó en el medio, claramente es una provocación”, agregó enojada.

Hacia el final, Melody manifestó: “Respeto no se si me tuvo alguna vez si hablaba con minas yo estando embarazada... capaz me tengo que acostumbrar a estas faltas de respeto o hablarlo con abogados y pactar cosas. Llegó a un punto que no me imaginaba que ibamos a llegar”.

