Las fotos de Alex Caniggia pasando el fin de semana con una nueva novia enfurecieron a Melody Luz, ya que su pequeña hija aparecía en las fotos. De ahí que Ivana Capialbi le dio la razón a la bailarina.

“Con gente con pareja no me meto”, arrancó la influencer en una nota con Puro Show en la que reiteró que conoció a Alex en 2020 y que mantuvieron una relación netamente laboral.

Aunque se refirió al finde que compartió con Caniggia y su nena: “No somos pareja, novios ni nada. No sé por qué la gente salió a decir que confirmé la relación... Es mi amigo, tenemos la mejor onda”.

“Yo no me sentí usada. Cero. Fue algo amistoso. Y si me usó para provocar a Melody no lo sentí de esa manera”, expresó.

“Tengo confianza con él para hablar de todo”, continuó.

Melody Luz, indignada con la foto de su hija con la supuesta novia de Alex Caniggia (Foto: captura de eltrece).

LAS DISCULPAS A MELODY LUZ

“Yo me quiero redimir y quiero pedir disculpas, porque a mí me cruzaron mucho por el tema de que subí fotos con la nena”, blanqueó.

Entonces se retractó: “Nunca me detuve a pensar cómo se sentiría ella al respecto de que yo suba fotos con la nena. No lo pensé, la verdad es como que no, no soy madre y esas cosas no están en mi cabeza”.

“Yo creí que era suficiente con pedirle permiso al que obviamente me lo dio y nada más”, cerró.