El vínculo laboral de Cinthia Fernández con Toti Pasman comenzó con el pie izquierdo en el nuevo streaming Carnaval.

La panelista se ofendió con el periodista en vivo cuando le pidió que les mande un saludo a sus compañeros de colegio. Cinthia se sintió cosificada, subestimada intelectualmente, ¡y le cantó las cuarenta en pleno programa!

“No me gusta y te voy a decir por qué. Primero, me parece una falta de respeto porque está mi pareja. Y es un saludo de pajertos”, dijo Fernández, teniendo como invitado del día a su novio, el abogado Roberto Castillo.

Y argumentó: “Odio hacer saludos. Me parece una falta de respeto. Me parece ser cavernícola… Te lo digo para que nos vayamos conociendo. No me copa. Me ponés en un lugar básico”.

Pasman se sintió atacado con el visceral descargo de su compañera de stream y terminó enojándose al aire. Sin embargo, luego del acalorado debate, le pidió disculpas.

“No me pareció una falta de respeto. Te estás enojado de más. Te contratamos porque tenés cabeza, para que hables de política, para que hables de actualidad. Nunca te cosificamos. Si lo tomaste como una falta de respeto, te pido disculpas”.

QUÉ PASÓ FUERA DEL AIRE LUEGO DEL TREMENDO CRUCE ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y TOTI PASMAN

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Toti Pasman en Carnaval se convirtió en noticia y Ciudad Magazine se comunicó con la panelista para saber cómo estaba tras el inesperado encontronazo.

“¿Qué pasó fuera del aire post discusión? ¿Hubo charla para bajar la tensión dado que trabajan juntos?”, le preguntó este sitio a Cinthia.

Y ella se limitó a decir: “No, no hubo charla. Las disculpas de ambos fueron al aire y se terminó”.

