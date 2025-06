El 2 de junio debutó el nuevo canal de streaming Carnaval y Cinthia Fernández ya tuvo un tremendo encontronazo en vivo con su compañero de programa Toti Pasman.

La conductora se sintió “cosificada” cuando Pasman le pidió que le envié un saludo a sus compañeros de secundario y le puso los puntos en vivo.

En la mesa también estaba Roberto Castillo, abogado y pareja de Fernández, quien terminó saltando en defensa de su novia.

Foto: captura del streaming Carnaval. YouTube.

EL TREMENDO CRUCE DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON TOTI PASMAN EN VIVO

Toti Pasman: -Tenemos un grupo de chat que armamos con mis compañeros de colegio y, obviamente, arrancó Carnaval Stream y está la banda prendida. Vos Cinthia naciste en el ‘87... La banda pide un beso de Cinthia, que ella le dedique el programa de hoy a toda nuestra camada del Champa 90.

Cinthia Fernández: -¿Te puedo decir algo?

Toti: -Veo carita de que no te gustó.

Cinthia: -No, no me gusta y te voy a decir por qué. Primero, me parece una falta de respeto porque está mi pareja. Es un saludo de pajertos.

Toti: -Bueno, eso es verdad.

Cinthia: -Odio hacer saludos. Me parece una falta de respeto. No me gusta, lo detesto. No sólo en vivo, si viene alguien en la calle y me pide un saludo “para los pibes”, tampoco lo hago. Me parece ser cavernícola. Me chupa un huevo quedar bien o no... Te lo digo para que nos vayamos conociendo. No me copa. Me ponés en un lugar básico.

Toti: -Era un saludito... Vieron el quilombo en el que me metieron Champa 90...

Cinthia: -Y me parece una falta delante de mi pareja. No me tapes (al hablar). Me molesta mucho.

Toti: -Me parece que te estás enojando de más...

Cinthia: -No me cabe, porque tengo cabeza...

Toti: -Ahora el que se enojó soy yo. Nunca te falté el respeto. Nunca te cosifiqué…

Cinthia: -Estoy pasándola como el culo. Me pusiste incómoda.

