El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió a estar en el centro de la escena tras un gesto inesperado de la cantante en un recital en Madrid. La artista colombiana le dedicó unas palabras a su ex, lo que reavivó los rumores de reconciliación y generó impacto en el mundo del espectáculo.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) que recibió información desde Miami sobre una posible reconciliación entre Shakira y De la Rúa. Tras chequear con distintas fuentes, Etchegoyen confirmó la noticia el 3 de septiembre de 2025, aunque ni la cantante ni el empresario hablaron públicamente del tema ni lo desmintieron.

Shakira habló de Antonito de la Rúa en su show (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La situación cambió esta semana, cuando Shakira sorprendió a todos en Madrid al agradecerle a Antonio de la Rúa durante su show.

“Gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira, y que ha estado trabajando en la creación y en todos los detalles de Macondo Park. Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero, y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, expresó la artista desde el escenario.

EL TRASFONDO DE LA RELACIÓN Y LOS GESTOS QUE ALIMENTAN EL RUMOR

La mención pública de Shakira a su expareja no pasó desapercibida. Para la panelista Paula Galloni, la definición de “amigo del alma” y el hecho de agradecerle en un show masivo “son señales que van más allá de una simple amistad o vínculo laboral”.

En los últimos meses, circularon fotos de Shakira y De la Rúa junto a un grupo de empresarios, pero ninguno de los dos había hecho comentarios sobre su relación. Según explicaron en el programa de Ciudad Magazine, el acercamiento comenzó en el ámbito profesional, ya que Antonio colabora en la organización de la gira y en proyectos como Macondo Park, pero el vínculo se habría fortalecido en lo personal.

El posteo de Shakira en el que incluyó una foto con Antonito de la Rúa y el comentario de Calu Rivero, cuñada de él, en medio de los rumores de reconciliación (Foto: Instagram/@shakira).

Otro dato que suma a la teoría de la reconciliación es que Antonio de la Rúa está separado desde hace tres años de la madre de su hijo, mientras que Shakira fue vinculada a distintas personas tras su ruptura con Gerard Piqué.

Además, conforme reveló Galloni, la cantante le envió un regalo especial a Calu Rivero, pareja de Aíto de la Rúa, hermano de Antonio, cuando nació su segunda hija, lo que para el entorno es una muestra de cercanía familiar.

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