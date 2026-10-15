Gabriel Vega apenas pudo hablar en La Mañana con Moria, invadido por una fuerte crisis de llanto.

El dolor del papá de Agostina Vega fue demasiado este jueves, cuando se quebró en vivo en La Mañana con Moria y apenas pudo balbucear algunas palabras en medio de su crisis de angustia.

Es que Moria Casán lo presentó en el programa junto con su abogada, pero Gabriel Vega no pudo articular palabra y la conductora explicó: “En el medio se descompensó porque empezó a escuchar el relato de Amalia Díaz Guiñazú, que explicó un caso de acoso que estaba padeciendo”.

Instantes después, el hombre se disculpó con la One y enfatizó desolado: “Nada va a sanar el dolor de un hijo...”.

Gabriel y Agostina Vega (Foto: gentileza Clarín)

La intención de Moria era que Vega comente el proyecto de ley que impulsa para evitar que otros menores sufran el infierno de su hija, pero fue la letrada quien debió tomar la palabra en un primer momento.

El descargo de Gabriel Vega

Recién minutos después Gabriel se expresó: “Haga lo que haga sé que Agostina no va a volver. Pero también sé que hay un montón de otras Agostinas atrás. Es por eso el proyecto de ley. No hay nada polítco”.

Gabriel, el papá de Agostina Vega.

Hasta que repudió “las barbaridades que se han dicho” en alusión a la versión de que “la niña se prostituía”.

Al final, Gabriel justificó su rechazo a la elevación a juicio el caso de Agostina Vega bajo el argumento de que debiera haber más imputados que Claudio Barrelier, el pricipal sospechoso de homicidio sobre quien además pesa el cargo de producción de pornografía infantil.