La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con invitados de lujo, con Juana Viale al frente debido a recuperación de su abuela.

Al igual que cada semana, la mesaza tendrá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DEL PROGRAMA DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 10 DE OCTUBRE DEL 2026

El sábado 10 de octubre, Juana Viale marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la conductora estará sentada en esta edición junto a la actriz y modelo, quien presentará su unipersonal Oxitocina, Florencia Raggi.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 10 de octubre del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesaza estará ocupada también en esta oportunidad por los actores Carlos Santamaría, que actuamente está en la calle Corrientes con La Ratonera, y Victorio D’Alessandro, y el periodista peportivo Martín Souto.

ASÍ CONTINUARÁ LA RECUPERACIÓN DE MIRTHA LEGRAND EN SU CASA SEGÚN EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO

Mirtha Legrand se encuentra en su domicilio acompañada por sus seres queridos y continuará el proceso de recuperación desde su casa. Según informaron desde el Sanatorio Mater Dei, la histórica conductora “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”.

La frase resulta especialmente significativa, ya que confirma que el objetivo es que la diva pueda retomar progresivamente su rutina habitual una vez que complete su recuperación. Mientras tanto, Juana Viale seguirá al frente de La Noche de Mirtha hasta que su abuela pueda volver a ocupar nuevamente su lugar en el programa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.