Tras la polémica generada por el video de la China Suárez asomada desde la ventanilla de un auto en movimiento, la posterior sanción a Mauro Icardi y la respuesta de la acrtiz al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, la asociación Madres del Dolor se expresó públicamente con un durísimo comunicado.

Desde la organización señalaron que las declaraciones iniciales y los posteriores contenidos publicados por la actriz constituyeron una falta de respeto imperdonable. El texto oficial destaca los siguientes puntos centrales:

Falta de disculpas y empatía: La asociación lamentó que, lejos de reconocer el error, se hayan realizado declaraciones desafortunadas que faltan el respeto a la comunidad y a tantas familias que perdieron seres queridos por conductas imprudentes al volante.

El comunicado de las Madres del Dolor contra la China Suárez (Foto: captura de Instagram/@madresdeldolor).

El dolor de la banalización: Consideraron sumamente doloroso que, frente a una situación de esta gravedad, se haya difundido un segundo video tomando con ligereza una problemática que para muchas familias representa un dolor irreparable.

El llamado a la reflexión: El comunicado cierra exigiendo que las figuras públicas recapaciten y asuman la responsabilidad que implica su masividad, recordando que sus actos pueden contribuir a generar conciencia vial.

LA PALABRA DE VIVIAN PERRONE: “UTILIZÓ A SU HIJO PARA SEGUIR CON LA BURLA”

Vivian Perrone, presidenta de las Madres del Dolor, profundizó en las críticas en diálogo con el programa El Diario de Mariana y apuntó de manera directa contra el segundo contenido que compartió la actriz en el cual se lo ve a su hijo manejando un auto de juguete tras la sanción vial.

“Cada vez que ocurre algo así, hablamos. Lo hemos hecho con Chano, con Santiago Maratea, con Santilli. Pero cuando vimos este segundo video, la verdad es que dije: ¿por qué? No nos importa si la licencia era argentina o italiana, ni si era dentro o fuera de un barrio. Lo que nos interesa es que con esa conducta podés llegar a quitarle la vida a alguien”, sostuvo indignada.

Viviam Perrone habló en El Diario de Mariana de la China Suárez (Foto: captura de América).

“No nos colgamos de nadie. Lo único que queremos es decirles que respetamos la vida y que pretendemos que los demás también lo hagan. De algo malo se puede hacer algo bueno. Se equivocaron, cometieron un error, quisieron hacer un chiste, fue malísimo y hieren un montón de susceptibilidades”, afirmó contundente.

EL PEDIDO DE DIÁLOGO CON LA CHINA SUÁREZ

Durante la entrevista, Perrone se mostró dispuesta a dialogar directamente con la China Suárez: “Todo lo que sea necesario, primero para que lo entienda ella, como madre y como figura pública. Utilizó a su hijo para seguir con esta segunda burla hacia lo que significa la seguridad vial”.

China Suárez. Foto: Captura de video de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

“Ellos pueden llegar a un público que nosotros no llegamos y pueden dar un mensaje positivo: divertite, pero sin alcohol al volante, no uses el celular cuando conducís, ponete el cinturón de seguridad”, explicó en el vivo de América.

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