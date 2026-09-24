Morena Beltrán se refirió a la polémica que se generó en los últimos días a raíz de un video con comentarios ofensivos hacia ella y su pareja, Lucas Blondel. En diálogo con Puro Show, la periodista deportiva contó cómo atravesó la situación, respaldó la postura del futbolista y cuestionó el machismo que todavía existe en el ámbito del periodismo deportivo.

Lejos de mostrarse angustiada por lo ocurrido, Morena aseguró que se encuentra tranquila y que la reacción de Lucas le provocó orgullo. “Desde el primer momento no me generó angustia. Es más, me generó más orgullo, más que nada por cómo alzó la voz Lucas”, explicó durante la entrevista.

La periodista también destacó el apoyo que recibió en redes sociales y consideró que la repercusión del caso excede tanto su figura como la de su pareja.

“Me parece que está buenísimo lo que pasó, que se diga algo que está tan fuera de lugar. No solo conmigo, con Lucas también”, expresó.

Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este (Foto: RS Fotos)

Morena Beltrán defendió a Lucas Blondel: “Me usó a mí para desprestigiarlo a él”

Durante la conversación, Morena puso el foco en los comentarios dirigidos hacia Lucas Blondel y sostuvo que el futbolista también fue atacado a través de la polémica.

“Por ahí se enfatizó mucho en mí, pero para mí lo que dijo de él es igual de hiriente, igual de feo. Me usó a mí para desprestigiarlo a él, digamos”, señaló la periodista, quien consideró que el contenido del video fue inapropiado en todos sus aspectos.

En ese sentido, Beltrán valoró que muchas mujeres se hayan sentido identificadas con lo sucedido y que se hayan expresado públicamente. Para ella, la respuesta social puede servir como un punto de inflexión frente a determinadas actitudes que todavía persisten.

Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este (Foto: RS Fotos)

“Un montón de chicas que se han sentido identificadas se han expresado, se han manifestado. De alguna manera, hay cosas que la sociedad las pone en su lugar”, reflexionó.

La periodista cuestionó el machismo en el periodismo deportivo

Morena también habló sobre los cambios que se produjeron en el ámbito del periodismo deportivo en relación con la presencia de las mujeres. Si bien reconoció que hubo avances, consideró que todavía existen situaciones difíciles de atravesar.

“Para mí cambió, pero por ahí de un modo más superficial, o por lo menos lo que yo viví”, explicó. La periodista recordó que comenzó a trabajar a los 17 años y que, a lo largo de su recorrido profesional, tuvo que enfrentarse al desafío de ganarse el respeto de sus colegas y del público.

“En los siete años que yo laburo, es muy difícil ganarse el respeto de verdad”, afirmó.

Morena también diferenció su experiencia de la de otras compañeras que llevan más tiempo en la profesión y que le contaron cómo era el ambiente laboral para las mujeres décadas atrás.

Morena reveló qué es lo que más le molesta de las críticas

Consultada sobre los comentarios que más la afectaron a lo largo de su carrera, la periodista fue contundente y señaló que lo que más le molesta es que involucren a su familia.

Ya no se esconden: Morena Beltran y Lucas Blondel, protagonistas de un apasionado beso en las redes sociales. (Foto Morena Beltran IG) Por: Santiago German Alonso

“A mí me rompe las bolas cuando se meten con mi familia, que está muy fuera de lugar”, manifestó. Además, contó que en distintas oportunidades se dijeron cosas sobre sus familiares que, según su perspectiva, no tenían fundamento. “Eran falacias”, aseguró al referirse a algunas de esas versiones.

Sin embargo, Morena explicó que no se siente cómoda desenvolviéndose en el terreno de la confrontación pública. Según relató, quienes buscan generar polémica suelen continuar con nuevos comentarios cuando reciben una respuesta, lo que termina alimentando un conflicto que no desea sostener.

“Para mí es un tema terminado”: la decisión de Morena Beltrán

Hacia el final de la entrevista, Morena dejó en claro que no quiere continuar profundizando en la controversia y que prefiere dar por cerrado el tema.

“Al final, un poco que les estás haciendo un favor”, dijo sobre la posibilidad de responder a quienes buscan generar ruido. Y concluyó: “Para mí es un tema terminado todo lo que se vivió esta semana. Porque no tengo más fuerza, la verdad”.

De esta manera, la periodista eligió ponerle un límite a la polémica, aunque aprovechó la entrevista para hablar de una problemática que, según su experiencia, todavía atraviesa a las mujeres que trabajan en el periodismo deportivo.