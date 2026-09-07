La noche del lunes 7 de septiembre la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación que acercó a las cinco participantes a la final, que se disputará en una semana. Tras la salida de Mariela Prieto de la casa, fue el turno de otra “hermanita” de dejar el certamen: Yanina Zilli.

Tras una nueva ronda de nominaciones, la placa quedó integrada por Yisela “Yipio” Pintos, Yanina Zilli, Sol Abraham, Charlotte Caniggia y Luana Fernández .

Las nominadas del 08-09-2026 de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

El programa de Telefe atraviesa sus últimas semanas y, como anticipó Santiago del Moro, habrá eliminaciones semanales hasta consagrar a la gran ganadora de la edición 2026.

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Durante la gala, Santiago del Moro fue anunciando una a una a las participantes que seguían en carrera, hasta que llegó el momento de revelar el nombre de la última eliminada. La definición estuvo marcada por la expectativa y la emoción, ya que cada una buscaba asegurarse un lugar entre las cinco finalistas de la edición 2026.

La gala de eliminación de Gran Hermano del 7 de septiembre de 2026 (Fotos: capturas Telefe)

Tras conocerse el resultado, Yanina Zilli se despidió de sus compañeras y del público con un mensaje emotivo: “Gracias a ustedes por darme esta oportunidad, me siento ganadora. Llegué lejos”. La exvedette, que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la temporada, cerró su paso por la casa cantando al ritmo de “Flowers” de Miley Cyrus.

Con la eliminación de Zilli, las cuatro jugadoras que siguen en competencia y ya tienen asegurado su lugar en la etapa final son Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio. Ahora, ellas deberán enfrentarse en la última instancia del reality para definir quién se consagrará campeona de esta edición.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Jenny Mavinga, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión), Jessica “La Maciel” Maciel, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Daniela De Lucía, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Gladys “La Bomba Tucumana” Jiménez, Tatiana “Tatiluna” Luna, Brian Sarmiento (2 veces), Franco Zunino, Catalina “Titi” Tcherkaski, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Manuel “Manu” Ibero, Juan Carlos “JC” López, Emanuel Di Gioia, Sebastián Cola, Steffany “Campanita” Pereira, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Tamara Paganini, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Mariela “La Turca” Prieto y Yanina Zilli.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juan “Juanicar” Caruso, Nicolás “Nick” Sicaro, Martha “Divina Gloria” Goldsztern, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani, Grecia Colmenares, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Mariela Prieto, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Steffany “Campanita” Pereira, Alejandra Majluf y Tatiana “Tatiluna” Luna.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

La nueva edición de Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿En qué canal se puede ver Gran Hermano?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

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