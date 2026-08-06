La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 8 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 8 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a Adrián Suar y Natalia Oreiro, protagonistas de la película Yo, Narciso.

Adrián Suar y Natalia Oreiro protagonizan Yo, Narciso (Foto: Prensa).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por Moria Casán, que está próxima a estrenar su serie, el próximo 14 de agosto en Netflix, y el periodista de TN, Diego Sehinkman.

Moria Casán en los Premios Pinti (Foto: Movilpress).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 9 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 9 de agosto desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al actor Mauricio Dayub, protagonista de la obras teatrales El Equilibrista y El Amateur.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz Paula Morales, el chef de La Cocina Rebelde, Coco Carreño, y los actores de la serie de Cris Morena, Margarita, Mora Bianchi y Mateo Belmonte.

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