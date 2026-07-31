Qué son los paccheri rellenos y cómo preparar esta clásica pasta italiana

Los paccheri son una de las pastas más tradicionales del sur de Italia. Se caracterizan por su gran tamaño y su forma tubular, lo que los convierte en una opción perfecta para rellenar con distintos ingredientes y llevar al horno.

A diferencia de los clásicos canelones o de los sorrentinos, los paccheri permiten que el relleno quede completamente a la vista una vez servidos, logrando un plato vistoso, abundante y lleno de sabor. En esta versión se preparan con masa casera, una salsa bolognesa bien cocida y un relleno de ricota con salsa mornay, una combinación que eleva cualquier comida familiar.

El resultado es una receta típica de la cocina italiana que combina una pasta artesanal con una salsa intensa y un gratinado final que aporta una textura irresistible.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 gramos de semolín

gramos de semolín 4 huevos

huevos Agua, cantidad necesaria Para la Salsa Bolognesa Una cebolla

cebolla Un zucchini

zucchini Un morrón rojo

morrón rojo ½ berenjena

berenjena 500 gramos de carne picada

gramos de carne picada Un litro de tomate triturado

litro de tomate triturado Una taza vino tinto

taza vino tinto Una cucharada de pimentón

cucharada de pimentón Una cucharada de orégano seco

cucharada de orégano seco ½ cucharada de ají molido

cucharada de ají molido 2 cucharadas de azúcar

cucharadas de azúcar Sal y pimienta, a gusto Para el relleno 70 gramos de manteca

gramos de manteca 70 gramos de harina 0000

gramos de harina 0000 Un litro de leche

litro de leche 50 gramos de queso rallado

gramos de queso rallado 2 yemas

yemas Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

300 gramos de ricota

gramos de ricota ½ atado ciboulette

Procedimiento

Masa

Formar un volcán con el semolín. Colocar los huevos en el medio y comenzar a unir mezclando de adentro hacia afuera. Si fuera necesario añadir una cucharada de agua para terminar de unir la masa. Amasar hasta que la masa quede lisa. Cubrir con film y dejar reposar 30 minutos. Estirar la masa hasta el punto 6 de la sobadora. Cortar en rectángulos. Humedecer la punta de la masa y, con ayuda de un palito de madera, pegar punta con punta y formar la pasta. Dejar secar la pasta una hora. Marcar la pasta durante 2 minutos en agua hirviendo y reservar.

Salsa bolognesa

Cortar todas las verduras en brunoise. Agregarlas en una olla con aceite de oliva. Salpimentar y dejar rehogar durante 5 minutos. Agregar la carne picada Mezclar bien. Agregar el tomate, el vino y todos los condimentos. Dejar cocinar durante 30 minutos a fuego bajo.

Relleno: salsa mornay + ricota

Derretir la manteca. Agregar la harina. Mezclar y cocinar un minuto. Agregar la leche y revolver con un batidor hasta que hierva. Agregar el queso y las yemas, mezclar rápidamente con el batidor. Cocinar un minuto a fuego bajo. Condimentar con sal y pimienta. Fuera del fuego, agregar la ricota. Dejar enfriar y agregar la ciboulette picada. Mezclar bien y colocar el relleno dentro de una manga.

Armado

En una fuente para horno, colocar aceite y un poco de la salsa bolognesa Por encima, colocar los paccheri parados, bien pegados entre sí. Rellenarlos con ayuda de la manga. Cubrir con salsa bolognesa y queso rallado. Cocinar durante 25 minutos a 200 °C.

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