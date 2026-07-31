La receta de tortas fritas de Doña Petrona con 5 ingredientes

Las tortas fritas de Doña Petrona C. de Gandulfo forman parte del recetario más emblemático de la gastronomía argentina. Su versión conserva la esencia de la cocina casera: una masa simple, bien trabajada y frita hasta conseguir una textura irresistible.

El gran secreto de esta receta está en el descanso de la masa y en el pequeño corte que se realiza en el centro de cada torta frita antes de freírla. Ese detalle ayuda a controlar el inflado y permite que el calor se distribuya de manera uniforme.

La receta de tortas fritas de Doña Petrona. Foto: Pinterest

Además, la combinación de grasa vacuna y harina de trigo aporta el sabor tradicional que convirtió a esta preparación en un clásico de los días fríos y lluviosos. Espolvoreadas con azúcar o simplemente recién salidas de la sartén, siguen siendo una de las recetas más queridas de la cocina nacional.

El truco para que las tortas fritas queden infladas y crocantes

Aunque la receta es muy simple, hay dos pasos que marcan la diferencia. Dejar descansar la masa durante 30 minutos permite que el gluten se relaje, haciendo que las tortas resulten más livianas y con mejor textura.

El otro secreto consiste en hacer un pequeño corte en el centro antes de llevarlas al aceite caliente. De esa forma la masa no se infla de manera despareja, se cocina de forma uniforme y consigue ese equilibrio entre un interior tierno y una superficie bien crocante.

Servidas con mate, té o café con leche, las tortas fritas de Doña Petrona siguen siendo un clásico que nunca pasa de moda y que mantiene viva una de las tradiciones más queridas de la cocina argentina.

Comensales 4 Ingredientes 500 gramos de harina de trigo

gramos de harina de trigo 4 cucharadas de grasa vacuna (o manteca blanda)

cucharadas de grasa vacuna (o manteca blanda) 2 cucharaditas de sal

cucharaditas de sal ½ taza agua tibia (aproximadamente)

taza agua tibia (aproximadamente) Abundante aceite o grasa para freír

Azúcar, opcional, para espolvorear al servir

La receta de tortas fritas de Doña Petrona. Foto: Archivo

Procedimiento

Tamizar la harina en un bol grande y hacer un hueco en el centro. Agregar la sal y la grasa blanda. Incorporar de a poco el agua tibia hasta obtener una masa suave y uniforme. Amasar bien, cubrir con un paño y dejar descansar durante media hora. Formar bollitos y estirarlos con palote hasta darles forma circular, no muy gruesa. Hacer un pequeño corte en el centro para que no se inflen demasiado. Freír en aceite o grasa caliente hasta que estén doradas de ambos lados. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/