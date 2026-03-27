El olor a fritura es uno de los más persistentes dentro del hogar. Después de cocinar milanesas, papas fritas o empanadas, ese aroma a aceite suele quedar impregnado en la cocina, las cortinas, la ropa e incluso en otros ambientes de la casa.

Aunque abrir las ventanas o encender el extractor puede ayudar bastante, pero muchas veces no alcanza para eliminar completamente ese olor. Por eso, cada vez más personas recurren a trucos caseros simples y económicos que permiten neutralizar esos aromas sin usar productos químicos ni gastar dinero de más.

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Uno de los métodos más efectivos consiste en utilizar vinagre blanco, un ingrediente muy común en la cocina que tiene la capacidad de absorber y neutralizar olores fuertes.

El truco del vinagre para eliminar el olor a fritura

El procedimiento para realizar el truco de vinagre que elimina el olor a fritura es muy sencillo y no requiere ningún producto especial.

El truco del vinagre neutraliza malos olores en la cocina. Foto: IA

Solo hay que colocar vinagre blanco en una olla y dejarlo hervir mientras se cocina. El vapor que libera ayuda a absorber los compuestos que generan el olor a aceite en el ambiente.

Este método funciona porque el vinagre actúa como neutralizador natural de olores, atrapando las partículas que quedan suspendidas en el aire.

Para potenciar su efecto, se pueden sumar algunos ingredientes que además aportan un aroma más fresco:

Cáscaras de limón o naranja

Una cucharada de bicarbonato de sodio

Rodajas de cítricos

El vapor que se genera durante la cocción ayuda a que la cocina quede con un aroma mucho más limpio.

Otros trucos caseros que ayudan a eliminar el olor a fritura

Además del vinagre, existen otras estrategias simples que pueden ayudar a evitar que el olor se instale en la casa.

Una de las más conocidas es colocar un trozo de pan duro dentro del aceite caliente mientras se fríe. Este truco ayuda a absorber parte de los aromas directamente desde la sartén.

Otra alternativa es usar bicarbonato de sodio, un ingrediente muy efectivo para neutralizar olores en distintas superficies del hogar. Algunas formas de utilizarlo son:

Espolvorearlo sobre la mesada o el piso y aspirarlo después de unos minutos.

Colocarlo dentro del tacho de basura.

Usarlo en los desagües de la cocina.

La ventilación también es clave para evitar el olor a aceite

Además de estos trucos caseros, la ventilación sigue siendo una de las herramientas más importantes para eliminar los olores de la cocina.

Abrir ventanas en extremos opuestos de la casa antes de comenzar a cocinar permite generar ventilación cruzada, lo que ayuda a que el aire circule y arrastre los olores hacia el exterior.

Abrir las ventanas para cocinar con frituras ayuda a evitar malos olores. Foto: IA

Si se cuenta con campana extractora, conviene encenderla desde el inicio de la fritura y mantenerla funcionando algunos minutos después de terminar.

En los casos donde no hay extractor, un ventilador orientado hacia una ventana también puede ayudar a expulsar el aire cargado de olor a aceite.

Con estos trucos simples, es posible disfrutar de frituras en casa sin que el olor quede impregnado durante horas, manteniendo la cocina y los ambientes mucho más frescos.