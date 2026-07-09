Gloria Carrá rompió el silencio en diálogo con Puro Show tras la denuncia de violencia psicológica que la licenciada Cecilia Ce realizó contra su ex, Nacho Levy, quien también fue pareja de la actriz y respaldó la decisión de la organización La Garganta Poderosa de excluirlo tras el escándalo.

“Decidí hablar con ella porque siempre me voy a solidarizar con las mujeres, siempre las voy a escuchar, porque soy mujer y me han pasado muchas cosas”, dijo al programa de eltrece y luego aclaró: “No voy a hablar específicamente del caso”.

Gloria Carrá habló de la denuncia de Cecilia Ce a Nacho Lexy, su ex (Foto: captura de eltrece).

Durante la entrevista, Carrá evitó profundizar sobre su experiencia personal y remarcó que, aunque se solidariza con las víctimas, no siempre elige exponer su vida privada. “Uno elige muchas veces hasta dónde hablar. Por mi privacidad también, porque no tengo ganas de poner el cuerpo para eso”, sostuvo la actriz, quien aclaró que no se trata de una cuestión de seguridad, sino de límites personales.

QUÉ DIJO GLORIA CARRÁ DE LA EXCLUSIÓN DE NACHO LEVY DE LA GARGANTA PODEROSA

Consultada sobre la decisión de La Garganta Poderosa de apartar a Nacho Levy de la organización tras la denuncia, Carrá fue contundente: “Me parece bien que se tomen las medidas que se tengan que tomar, siempre”. La actriz evitó dar detalles sobre su vínculo con Levy, pero dejó en claro su postura de apoyo a las acciones institucionales frente a denuncias de este tipo.

La reacción de Gloria Carrá cuando le preguntaron si se sorprendió con la denuncia de Cecilia Ce contra Nacho Levy por violencia (Foto: captura de eltrece).

Carrá también fue consultada sobre si la situación la sorprendió, y a pesar de haber preferido no ahondar en detalles, el cronista, Nacho Rivarola comentó tras ver su reacción: “Creo que con esa cara lo decis todo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.