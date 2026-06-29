El exabrupto de Florencia Peña al difundir la erronea noticia de que el padre de Lionel Messi había fallecido, luego de que la producción de Luzu TV le contara el rumor, le costaría unos 200 millones de pesos a Nicolás Occhiato, ya que de mínima la conductora buscará que se le pague el contrato completo y ahora Barby Franco se pronunció categórica.

“Para mí se quedó corto”, afirmó la pareja de Fernando Burlando, el abogado de la actriz.

Entonces razonó: “Por cómo está hoy psicológicamente, que Flor está muy mal, por daños y perjuicios, podrían haber pedido 500 o 600 millones de pesos”.

Más allá de aclarar que ella no es abogada, la madre de Sarah Burlando luego se atajó al enfatizar que esa exigencia la haría “si es que van a juicio”.

“No sé si capaz arreglan antes...”, deslizó sugestiva.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Barby liquidó a Occhiato y a Marley

Amigos de Peña, Franco precisó: “Tratamos de acompañarla en lo emocional, y bueno, y Fernando también en lo emocional y en lo técnico”.

“Nico fue muy apresurado, muy acelerado. Optó por su fanatismo antes que una primera figura y una empleada”, repudió a Occhiato.

Al final, Barby Franco fue lapidaria con Marley, el coconductor de Florencia Peña en El Show del Verano, el prgrama de Luzu TV que fue levantado de la grilla: “Son re amigos. Pero públicamente como un amigo es un tibio. Como amigos salís a bancar”.