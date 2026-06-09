El mundo del teatro argentino está de luto. Beatriz Matar, actriz, directora y formadora de intérpretes, murió el 5 de junio en Buenos Aires a los 84 años. La noticia se conoció este 9 de junio, cuando la Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó su fallecimiento y desató una ola de homenajes y recuerdos en la comunidad artística.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 22 de diciembre de 1941, Matar se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático bajo la guía de maestros como Augusto Fernandes y Juan Carlos Gené. Compartió aulas con figuras como Luis Brandoni y Susana Rinaldi, y debutó en obras emblemáticas como “Vidas privadas”.

A lo largo de su carrera, Matar brilló en títulos como Lo que no fue, El sirviente, Viet Rock, Fuego en el rastrojo y Cien veces no debo. Integró la Comedia Nacional y el grupo Gente de Teatro Asociada, y trabajó bajo la dirección de referentes como Orestes Caviglia y Agustín Alezzo. En el Grupo de Repertorio, compartió escenario con artistas de la talla de Hedy Crilla, Lito Cruz, Federico Luppi, Selva Alemán y Chela Ruiz.

Beatriz Matar (Fotos: Facebook)

En televisión, debutó en el ciclo Nosotros de eltrece, dirigido por Carlos Gorostiza, junto a Cipe Lincovsky, Alberto Argibay, Héctor Pellegrini y Lydia Lamaison. Además, dejó una huella profunda como docente, dictando cátedras y talleres que formaron a decenas de intérpretes y creadores.

Leé más:

Investigan la muerte de María Rosa Fugazot: intervino la Policía y ordenaron una autopsia

MURIÓ BEATRIZ MATAR, LA ACTRIZ QUE DESAFIÓ A LA DICTADURA DESDE EL ESCENARIO

El nombre de Beatriz Matar está ligado a la historia de Teatro Abierto, el movimiento que en 1982 se transformó en símbolo de resistencia cultural durante la última dictadura militar. Su dirección de Oficial Primero en ese ciclo fue un acto de valentía: desde el escenario, denunció la complicidad judicial ante las desapariciones forzadas, desafiando la censura y el miedo.

Su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión marcó su perfil público y su obra. La pieza Los helicópteros no existen, de su autoría, fue reconocida por UNICEF como de interés para adolescentes, reflejando el alcance social y educativo de su trabajo.

En cine, Matar participó en películas como Pajarito Gómez - una vida feliz (por la que recibió el Premio Cóndor de Plata a mejor actriz de reparto), Tres veces Ana, Racconto, Los jóvenes viejos, Todo sol es amargo, El impostor y La mano en la trampa.

Beatriz Matar junto a Lautaro Murua y Héctor Pellegrini en Los jóvenes viejos de Rodolfo Kuhn (Foto: Facebook)

En televisión, se destacó en ciclos como Rompecabezas, El teatro de Jorge Salcedo, Historias de jóvenes, El teatro de Norma Aleandro, Teatro 13 y Los doce del signo. Como guionista y adaptadora, dejó su sello en Alta Comedia y en versiones de clásicos y textos experimentales.

La labor dramatúrgica de Beatriz Matar abarca más de veinte obras teatrales, entre ellas La amante de Lawrence, La condición erótica, Los helicópteros no existen, Muero por ella, Más ridículas que preciosas, Como en un tango y Temporada de silencio. Sus textos, estrenados en Argentina y el exterior, exploran el deseo, el poder, la memoria y la identidad.

Leé más:

De qué murió el Indio Solari: los detalles que reveló la autopsia preliminar

ADIÓS A BEATRIZ MATAR: UNA VIDA DEDICADA AL TEATRO, LA DOCENCIA Y LA CULTURA

En 1997, publicó el libro La tarea de ser actor, donde volcó su experiencia docente y su visión sobre el arte interpretativo. También compuso canciones para películas y adaptó obras como Las preciosas ridículas de Molière, bajo el título Más ridículas que preciosas, junto a exalumnos de sus talleres.

En 2006, Matar enfrentó momentos difíciles: sufrió un accidente en la vía pública y, poco después, un secuestro virtual que afectó a su hijo y la dejó en estado de shock. A pesar de estas adversidades, siguió enseñando y creando, consolidando su imagen como referente de resiliencia y compromiso en la cultura argentina.

Beatriz Matar (sentada), junto a Rudy Cherni (en la silla) y, parado, Lee Strasberg (Foto: Facebook)

Su legado sigue vivo en los escenarios, en los textos y en la memoria de quienes la conocieron y aprendieron de ella. Beatriz Matar fue mucho más que una actriz: fue una voz valiente, una formadora incansable y un símbolo de lucha por la libertad y la dignidad en el arte.

Leé más:

Murió Chunchuna Villafañe, la mamá de Juana Molina: tenía 92 años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.