El fútbol argentino perdió a uno de sus grandes ídolos: José Sanfilippo murió a los 91 años y deja una huella imborrable en la historia de la pelota, y también en la televisión por su histórico cruce con Diego Armando Maradona, o la pícara frase que se volvió viral.

Fue el máximo goleador de San Lorenzo durante ocho años consecutivos y se convirtió en ídolo absoluto del club. En total, gritó 226 goles en 330 partidos oficiales, lo que lo ubica séptimo en la tabla histórica del fútbol argentino.

Con la Selección argentina, Sanfilippo fue campeón sudamericano en 1957 y participó en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

El mítico cruce entre Diego Armando Maradona y José Sanfilippo

Entre las anécdotas más recordadas está el gol más rápido de su carrera, que él aseguraba haber marcado a los 5 segundos ante Boca, aunque la crónica oficial dice que fue a los 20.

Polémicas, anécdotas y una personalidad inigualable

En los años 90, el “Nene” se reinventó como polemista en los medios. Fue columnista, panelista y protagonista de debates encendidos, como aquel histórico cruce con Goycochea y Bilardo en “Tiempo Nuevo” tras el 5-0 de Colombia a la Selección. Su estilo frontal y sin filtro lo convirtió en un personaje mediático que no pasaba desapercibido.

El Nene Sanfilippo se transformó en un explosivo panelista. Nació el 4 de mayo de 1935. Foto: Twitter oficial de San Lorenzo.

Aunque lo más recordado por todos fue su entredicho con Diego Armando Maradona en Tribuna Caliente, cuando Oscar Ruggeri había calificado al Nene como piedra, a lo que Sanfilippo retrucó: “Me dijo que me tenía bronca, y es recíproco porque yo e él le tengo lástima”.

En ese momento Diego relfexionó con elocuentes gestos en la cara y las manos: “Lástima no se le tiene a nadie, Maestro. Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo porque le tenés bronca. Pero lástima a nadie”.

Al final, el público se vino abajo de aplausos y José aceptó el consejo de Maradona.

Más cerca en el tiempo, José Sanfilippo se hizo viral gracias a Bendita por su frase “garrote, garrote, garrote”, que utilizaban en las ediciones con doble sentido.