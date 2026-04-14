Un video estremecedor volvió a poner en agenda la situación de la violencia familiar en Salta. En las imágenes, una nena le suplica a su abuela y a su papá que no la obliguen a volver con su mamá.

“¿Por qué no querés ir?”, le pregunta su papá, Cristian Vargas. La respuesta de la menor es contundente: “Porque mi mamá me pega y me reta. Y estaba con ese tipo”.

La escena, que se viralizó tras ser difundida en redes sociales y en el programa La Mañana con Moria, muestra la desesperación de la nena: “¡No, papá! ¡No, papá!”. Entre lágrimas, le ruega a su abuela: “Abuela, no quiero irme. ¡Abuela!”.

El caso de la niña que pide ayuda a su abuela y a su padre porque su madre la maltrata (Foto: captura de eltrece).

El caso, que ya está en la Justicia de Salta, generó indignación por la falta de respuestas y la minimización de las pruebas presentadas por el padre. “Estamos escuchando el caso de un padre que está denunciando un abuso sexual de su hija, que no se lo tiene en cuenta, que minimiza absolutamente todas sus pruebas”, explicó Moria Casán.

EL TESTIMONIO DEL PADRE: “MI HIJA ESTÁ PIDIENDO AUXILIO Y NADIE LA ESCUCHA”

En diálogo con el programa de eltrece, Cristian Vargas relató el calvario que vive su hija y la impotencia que siente ante la falta de respuestas de la Justicia. “En ese momento mi hija estaba pidiendo auxilio. Yo, con la impotencia, no podía hacer nada porque había ya una orden del fiscal”, explicó.

Vargas aseguró que la madre de la nena, su ex pareja, le hizo una denuncia falsa y que la menor a sufre episodios de violencia: “Cuando ella se la llevó a la chiquita por un juez de garantía, ella comenzó a sufrir todos los hechos de violencia”.

El caso de la niña que pide ayuda a su abuela y a su padre, Cristian Vargas, porque su madre la maltrata (Foto: captura de eltrece).

El padre detalló que la niñera de la menor también advirtió situaciones preocupantes: “La niñera me mandó mensaje por WhatsApp diciendo que la niña se encuentra llorando desde hace bastante, que no come nada y que la acusada la dejó sin plata para cocinar”.

EPISODIOS DE VIOLENCIA Y ABANDONO: “LA ENCERRÓ EN EL BAÑO”

Vargas relató otro episodio que le contó la niñera: “Mi hijita voltea un vaso con jugo y ella la agarró del cabello, la llevó hasta el baño, la encerró y la tiró. Terror”.

El padre también denunció que su hija llegó a estar internada en el hospital materno infantil con un cuadro de fiebre, deshidratación, vómitos y dolor abdominal. “Todo esto está con captura de pantalla, con audio de la misma llamada por WhatsApp de la niñera. Se lo presenté a la fiscalía y no pasó nada”, lamentó.

Durante la entrevista, Vargas explicó que la madre de la nena le hizo una denuncia falsa para impedirle el contacto con su hija. “Yo solamente iba a ver a mi hija y la saludaba de noche. La saludaba y me retiraba. Cuando iba a nuestra casa decía 'abuela, no quiero volver, no quiero volver, no quiero’. Y ella como que no quería decir porque la amenazaron”.

SOSPECHAS DE ABUSO Y EL RECLAMO DESESPERADO DE PROTECCIÓN

En un momento de la charla, Vargas reveló que su hija le insinuó que estaba guardando un secreto y que había sido tocada en sus partes íntimas por otra persona. “Me dijo que no se lo diga a nadie. Quedé mal, llamé a una licenciada, me dijo que haga la denuncia urgente. Hice la denuncia, el caso sigue todavía y no pasa nada”, relató.

Vargas apuntó contra el accionar judicial y pidió que se priorice el bienestar de la menor. “Quiero que mi hija esté conmigo”, expresó. El caso quedó radicado en el Juzgado N°2 de Salta, a cargo del juez Soria y la fiscal Zaratini. El padre reclama que la Justicia actúe con objetividad y que se deje de lado cualquier tipo de prejuicio o bandera ideológica.

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