La situación de Maxi López con el Paradiso Fútbol Club de Suiza sigue sumando capítulos polémicos. El exdelantero argentino, que había comprado el 40% del club de la tercera división suiza, quedó envuelto en un escándalo tras ser denunciado por incumplir el compromiso económico que asumió al ingresar como accionista.

Según reveló Leo Paradiso en el programa Lape Club Social Informativo, López se había comprometido a pagar 7 millones de euros en cinco años para quedarse con el 40% de la institución ubicada en Lugano.

Sin embargo, solo cumplió con el pago durante el primer mes y luego desapareció, dejando un vacío financiero que su ex amigo y socio, ‘el Galgo Schelloto’, tuvo que cubrir para evitar el colapso del club.

Maxi López en el cumpleaños de Emilia Attias (Foto: Movilpress).

EL RECLAMO DEL PARADISO FC Y LA PROMESA DE MAXI LÓPEZ

El club suizo no se quedó de brazos cruzados. Paradiso FC exigiría que Maxi López pague la parte proporcional de la deuda que corresponde al tiempo en que fue accionista, hasta la disolución de su contrato por incumplimiento, según informó el periodista en el programa de América.

En 2025, Maxi López anunció una nueva compra: el FC Paradiso, un club de Suiza que contaba entre sus filas con el argentino Ezequiel Schelotto.

En los últimos días, López viajó a Suiza y se reunió cara a cara con Schelloto. Allí, según relató Paradiso, le prometió que va a pagar lo que debe, aunque hasta el momento no cumplió con esa promesa.

¿QUÉ PASÓ CON EL CONTRATO MILLONARIO?

El acuerdo original establecía que Maxi López debía desembolsar 7 millones de euros en cinco años para ser dueño del club. Pero tras incumplir el pago, el contrato se disolvió y el ex de Wanda Nara dejó de ser accionista. A pesar de esto, la deuda correspondiente al período en que fue socio sigue vigente y el club reclama que se haga cargo de ese monto.

Paradiso FC busca que el exfutbolista salde la deuda acumulada durante los meses en los que estuvo al frente del club, mientras que el resto del contrato millonario quedó sin efecto tras la ruptura del vínculo.

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