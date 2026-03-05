La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale, que regresó a la televisión la semana pasada, ya tiene todo preparado para las tradicionales “mesazas” de este fin de semana. Así, las nuevas ediciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana llegarán a la pantalla de El Trece con invitados de primer nivel.

Como ocurre en cada emisión, ambas conductoras recibirán en sus mesas a figuras destacadas de la política, el espectáculo y el deporte. De este modo, los programas volverán a ofrecer un espacio que combina actualidad, análisis y momentos distendidos en torno a conversaciones con personalidades influyentes de la escena nacional.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 7 DE MARZO

El sábado7 de marzo, Mirtha Legrand marcará agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece cuando comience a cenar con el consagrado actor y director Mauricio Dayub.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 7 de marzo (Foto: Instagram @lamesazaarg)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana Amalia Granata, la actriz Sofía Pachano y el periodista Alfredo Lueco.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 1 DE MARZO DEL 2026

El domingo 1 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a las actrices Iliana Calabró y Julieta Nair Calvo.

Juana Viale en Almorzando con Juana (Foto: redes sociales).

También serán de la partida de este fin de semana el bailarín Hernán Piquín, el actor Fabián Mazzei, y el cantante de Árbol Pablo Romero.

