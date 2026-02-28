El festejo de Mirtha Legrand por sus 99 años fue un evento que convocó a 75 invitados, pero la conductora no se olvidó de quienes no pudieron asistir a la casa de Marcela Tinayre por ya no estar presentes, en especial a su hermana Goldie.

“Claro que recordé a mi hermana”, aseguró.

Entonces aclaró: “Como saben yo no soy melliza, soy gemela. Cuando yo nací pensaba 1.200 kilogramos, por eso creían que me iba a morir”.

Mirtha Legrand y Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

“Y bueno, aquí estoy. Vivita y coleando”, exclamó orgullosa tras una pausa dramática.

El cumpleaños de Mirtha Legrand

“Mi cumpleaños fue fantástico, lo pasamos estupendo. Cantó Jairo, que vino con su novia”.

Nacho Viale y su novia en el cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Movilpress).

“Menos mal que (en la invitación) puse sin regalo, porque me llenaron de regalos de flores fantásticos”, bromeó.

Al final, Mirtha contó entre sonrisas que la lluvia arruinó el festejo en el jardín, por lo que tuvieron que ingresar al interior de la casa de su hija.