En los últimos días, el nombre de Fito Páez volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no fue por su música, sino por los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Sofía Gala.

Ante la ola de especulaciones, Margarita, la hija del reconocido artista, salió a aclarar la situación y fue tajante: “No son pareja, son como hermanitos”.

MARGARITA PAÉZ DESMINTIÓ EL ROMACE Y FUE CATEGÓRICA

En una entrevista con el programa Puro Show noche, Margarita Paéz contó que le preguntaron varias veces por el supuesto romance: “No me preguntaron tanto igual por lo de Sofía, como si me hicieran nota todos los días. En una me preguntaron y mi círculo íntimo un poco también”.

Margarita, la hija de Fito Páez, habló de los rumores de romance del artista con Sofía Gala (Foto: captura de eltrece).

“Pero son amigos, fin de la historia”, remarcó y cuando le insistieron sobre la posibilidad de que fueran “amigos con derecho”, Margarita fue contundente:“No, por favor, son amigos". “¿Por qué no, por favor?“, repreguntó el movilero y ella aseguró: ”Porque inventan donde no hay. Te lo aseguro, acá en cámara, en vivo, no son pareja”.

LA REACCIÓN DE FITO PÁEZ ANTE LOS RUMORES

Margarita también reveló cómo tomó su papá los rumores y si habla con él al respecto: “Es mi papá, te puedo asegurar que no, no hay chisme. Él se rie cuando salen estos chismes, obvio, es como que te vinculen que estan en pareja, es gracioso”.

Margarita, la hija de Fito Páez, habló de los rumores de romance del artista con Sofía Gala (Foto: captura de eltrece).

Además, se refirió a las declaraciones de Moria Casán, quien dejó entrever algo más: “Pero Moria es show, es Moria, sí. No me los imagino juntos en un futuro, ellos son como hermanitos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.