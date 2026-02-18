El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse este miércoles con una noticia inesperada: Wanda Nara y L-Gante se volvieron a seguir en redes sociales. El dato no pasó desapercibido y generó un sinfín de especulaciones, sobre todo porque la empresaria acaba de pasar un San Valentín cargado de polémica junto a Martín Migueles en Mar del Plata.

Según informaron en La Mañana con Moria, la mediática y el cantante tuvieron un ida y vuelta: “Se volvieron a seguir ambos, en el medio de la reconciliación de ella con Migueles con ramos de rosas y demás”, dijo Naza Di Serio en el programa matutino de eltrece.

Wanda Nara volvió a seguir a L-Gante (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, la conductora del ciclo fue durísima con un análisis sobre la empresaria: “Lo que pasa acá es que está mucho el foco en Joe Fernández y Beto Casella y la señora dice ‘¡What pass papi!’, cuando otro agarra la atención ella tiene que salir con algo y con qué sale... con que vuelve con L-Gante".

L-Gante volvió a seguir a Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

ASEGURAN QUE WANDA NARA PAGÓ UNA FORTUNA PARA ENTRAR A “LA CASITA” DE BAD BUNNY

La presencia de Wanda Nara en la famosa “casita” de Bad Bunny en el tercer show que dio en el estadio de River en fin de semana desató un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo argentino. En Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer el monto que la mediática habría abonado para star al lado del artista del momento.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista y Natalie Weber sumó: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny en el tercer show del artista en Argentina (Foto: redes sociales).

“Los influencers que fueron pagaron”, sumó Tauro en el programa deAméricay reveló el nombre del influencer que contó que pagó para estar en “la casita” de Bad Bunny:“Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

