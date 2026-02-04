El boliche Fiamma, en General Rodríguez, donde L-Gante solía promover fiestas y shows, quedó completamente destruido tras un incendio que arrasó con todo a su paso. Las imágenes del lugar son impactantes: no quedó nada en pie y el nivel de destrozos sorprendió a todos los que se acercaron a la zona.

La noticia sacudió al mundo de la música urbana y a los vecinos del barrio. El propio Elian Valenzuela se mostró sorprendido y lanzó una frase en sus redes sociales que generó suspicacias: “Qué raro, el año pasado mi casa, ahora mi boliche”. El recuerdo de la pérdida de su vivienda volvió a aparecer, y ahora el fuego le arrebató otro de sus proyectos más importantes.

Así quedó el boliche de L-Gante tras el incendio (Foto: captura de América).

El siniestro se desató en la madrugada y, según relataron desde el lugar, las llamas hicieron estragos. El boliche quedó reducido a escombros y cenizas. “Destrucción total, hicieron estragos las llamas. No quedó nada”, contaron en el programa El Diario de Mariana.

QUÉ DIJO EL PAPÁ DE L-GANTE SOBRE EL INCENCIO DEL BOLICHE DE L-GANTE

El papá de L-Gante confirmó que todo lo que Elian invirtió en el boliche se perdió: “Ayudó en la construcción, promovió el lugar, hizo shows, puso sus canciones… lo perdió absolutamente todo”, contó la cronista sobre las palabras de Miguel Ángel Prosi.

El artista, que estaba de gira por San Juan y Mendoza cuando se enteró de la noticia, recibió el golpe en medio de su actividad profesional. El incendio no solo dejó sin trabajo a muchas personas, sino que también golpeó fuerte a la comunidad de General Rodríguez.

