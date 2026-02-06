Barbie Vélez suele compartir distintos momentos de su día a día en las redes sociales, pero esta vez un intento de grabar un simple video terminó convirtiéndose en una escena que derritió corazones y que tiene como protagonista a su hijo Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez.

Mientras la actriz se preparaba frente a la cámara, su pequeño apareció en escena con total naturalidad y protagonizó un intercambio tan espontáneo como adorable.

“Bueno, ahí está. Ahora me estoy preparando”, se la escuchó decir a Barbie, hasta que la voz de su hijo interrumpió el momento. “Hola, mamá”. Lejos de cortar la grabación, la actriz respondió con ternura: “Hola, mi amor. ¿Cómo estás?”.

Foto: Instagram (@barbiepucheta)

El ida y vuelta continuó entre risas y curiosidad infantil: “¿Y dónde estás, mamá?”, indagó. Y la hija de Nazarena Vélez respondió: “Estoy acá al lado tuyo. Pasa que estoy hablando con el celular como una loca”.

La confusión del pequeño no tardó en llegar: “¿Por qué estás hablando con el celular?”. Paciente y divertida, la actriz intentó aclararlo: “Porque estoy grabando un video. Estoy grabando un video, ¿entendés?”. Pero la explicación terminó transformándose en un juego, con la frase repetida entre risas: “¡Estoy grabando un video!”, cerró en el posteo que tituló “Dios mío, este niño me destruye”.

Así está hoy Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. Crédito: Instagram

BARBIE VÉLEZ SE TATUÓ EN VIVO Y MOSTRÓ EL RESULTADO A SUS COMPAÑEROS DE STREAMING

Barbie Vélez, que forma parte del streaming Ultra Vip, a pocas semanas de que termine el año recordó uno de los momentos más divertidos del programa, cuando simuló tatuarse.

“Se acerca la gran final. La mesa del stream de #PorAmorOPorDinero cuentan cuál fue su momento favorito en Ultra Vip”, contaron desde el perfil oficial del ciclo, antes de que Barbie rememorara cuando hizo que se tatuaba.

“El momento más divertido fue mi tatuaje”, expresó la actriz, al pie del video que la muestra con su brazo tatuado. Sin embargo, era ficticio, ya que todo formaba parte de un chiste a uno de sus colegas.

Barbie simuló tatuarse en vivo para hacer un chiste a un compañero.

Finalmente, Barbie Vélez terminó aclarándole a su colega que su tatuaje “era joda”, ya que él se la creyó. “Me la comí entera”, cerró el joven, entre risas, aliviado porque, finalmente, Barbie no se había tatuado en vivo.