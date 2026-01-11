Con sus divertidas gafas de sol celestes con forma de osito y su chaleco salvavidas estampado con tiburones, Salvador Rodríguez Vélez se robó una vez más las miradas en las redes sociales de su famosa mamá.
“Estalló el verano”, escribió Barbie Vélez junto a la adorable postal de su primogénito disfrutando de la pileta.
Cómo está hoy Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez
Nacido el 18 de febrero de 2023, Salvador está próximo a cumplir 3 años y se ha convertido en uno de los niños más queridos del espectáculo argentino. Hijo de la actriz Barbie Vélez y del empresario Lucas Rodríguez, el pequeño heredó el carisma de su familia y cada aparición suya en redes genera miles de reacciones.
La imagen compartida muestra al nene en plena diversión acuática, equipado con flotadores naranjas en los brazos y un traje de baño con estampado de tiburones, demostrando que está listo para disfrutar de cada momento del verano argentino.