Lucas Rodríguez cumplió años y Barbie Vélez lo festejó en su cuenta de Instagram con fotos en playas paradisíacas y con una emotiva dedicatoria.
En las dos imágenes elegidas se ve a la pareja acaramelada, parada sobre arena blanca y con un mar cristalino de fondo.
Ambos están con los colores que identifican a sus equipos: él con una camiseta de Boca y ella con una remera de River.
LA DEDICATORIA DE BARBIE VÉLEZ A SU MARIDO
Las fotos fueron acompañadas por un sentido mensaje lleno de amor: “Feliz cumple a quien fotocopió a mi hijo”.
A lo que agregó: “Deseo que estar juntos siempre sea un planazo para vos. Y que siempre sigas diciendo que sí a traer perritos nuevos a casa. Te amo”.