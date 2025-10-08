Lucas Rodríguez cumplió años y Barbie Vélez lo festejó en su cuenta de Instagram con fotos en playas paradisíacas y con una emotiva dedicatoria.

En las dos imágenes elegidas se ve a la pareja acaramelada, parada sobre arena blanca y con un mar cristalino de fondo.

Ambos están con los colores que identifican a sus equipos: él con una camiseta de Boca y ella con una remera de River.

La románticas fotos de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez en sus vacaciones y el emotivo saludo de cumple | Créditos: Instagram @barbiepucheta

LA DEDICATORIA DE BARBIE VÉLEZ A SU MARIDO

Las fotos fueron acompañadas por un sentido mensaje lleno de amor: “Feliz cumple a quien fotocopió a mi hijo”.

La románticas fotos de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez en sus vacaciones y el emotivo saludo de cumple | Créditos: Instagram @barbiepucheta

A lo que agregó: “Deseo que estar juntos siempre sea un planazo para vos. Y que siempre sigas diciendo que sí a traer perritos nuevos a casa. Te amo”.