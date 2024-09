Después de tres años, Barbie Vélez regresa a eltrece aunque ya no como participante de Bailando por un sueño o Corte y confección famosos, sino a cargo de la conducción del streaming de Por amor o por dinero, el nuevo reality conducido por Alejandro Fantino.

La actriz habló con Ciudad y contó cuán feliz está de volver al canal en el que ha brillado tantas veces desde que debutó a los 17 años. Ahora, con 30 recién cumplidos, Barbie cumple el sueño de colocarse al frente de un ciclo que, si bien sigue las alternativas del reality, tiene personalidad propia.

Barbie Vélez (Foto: Ciudad Magazine)

En diálogo con Ciudad, Barbi contó cómo se siente como conductora, pero también como mamá de Salvador, que nació en febrero de 2023. El bebé le cambió la vida y al mismo tiempo la convirtió en referente en las redes sociales.

Leé más:

Barbie Vélez contó el llamativo motivo por el que su hijo Salvador llega tarde al jardín todas las mañanas

BARBIE VÉLEZ REGRESA A ELTRECE EN LA CONDUCCIÓN DEL STREAMNG DE “POR AMOR O POR DINERO”

Ciudad: ¿Cómo te sentís de volver al 13? ¿Cuánto hace que no estabas por acá?

Barbie Vélez: -Y hace un tiempito, estoy muy contenta, muy feliz. Es un proyecto que me tiene demasiado ansiosa. ¡Quiero que arranque ya!

C: -Hace mucho que no hacías televisión...

BV: -Y hace bastante. Desde que fui mamá estuve bastante en mi casa, lo quise disfrutar mucho a mi hijo. Estuve más dedicada a las redes sociales, que por suerte lo podía hacer desde mi casa.

Pero bueno, ya tenía como ganas de volver, así que se presentó esta oportunidad y fue bárbaro.

C: ¿Y cuál es tu función en Por Amor o Por Dinero?

BV: -Voy a estar conduciendo junto a dos compañeros el streaming de Por Amor o Por Dinero, que se podrá ver en todas las plataformas digitales de eltrece, en YouTube y en Twitch.

Voy a estar junto a Mateo Guasconi, que viene de conducir en Luzu, junto a Milo González, que viene de un reality de parejas; que va a poder dar su punto de vista de haber estado aislada en su momento.

La verdad, estoy chocha.

C: Y además estás vos, que tenés una pareja divina. ¿Cuántos años van con Lucas?

BV: Más de 7 años.

Barbie Vélez (Foto: Ciudad Magazine)

Leé más:

Barbie Vélez reveló sincera qué es lo que más le preocupa de la maternidad: “No sé cómo abordarlo”

C: Más de siete, pero tu mamá Nazarena contó en una vez en LAM que Fabián en algún momento previó esa pareja desde el principio, porque dijo que Lucas flasheó con vos desde el inicio.

BV: Sí, no sé, eran cosas que...

C: -¿Nunca hablaron de eso así?

BV: -No, en su momento no, pero la verdad es que...

C: ¿Es como es borrón y cuenta nueva, y cuando empezaron a salir empezaron de ahí?

BV: -Sí, no sé. La verdad es que se dio todo muy natural y muy lindo. Tenemos un hijo hermoso, que ya tiene un año y medio, así que feliz de la vida.

Leé más:

La premonición que Fabián Rodríguez tuvo sobre la relación de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

C: -¿Y cómo ves a tu mamá como abuela?

BV: -Está chocha. Está con la baba que se le cae. Imaginate: Salvador, primer nieto de las dos familias, así que imaginate que es el niño mimado.

C: -Y vas un año y medio ya como mamá de Salvador. ¿Cómo lo vas llevando? Porque te veo a veces hacer catarsis en las redes, explotada con todo lo que demanda un bebé.

BV: -Y... Bien. Yo siento que hago lo mejor que puedo, sinceramente, es el rol donde más cómoda me siento siendo mamá.

La verdad es algo que desee toda mi vida, era el sueño más grande de mi vida, Salvador. Así que, nada, ya hablar de él me emociona. Ni qué decirte que es el amor de mi vida, muy contenta.

C: -Te preguntaba porque prácticamente criaste a tus hermanos, a Chyno y Thiago, entonces venías con práctica, pero te agarró desprevenida igual.

BV: No desprevenida porque fue un bebé muy buscado y obviamente no es lo mismo estar con mis hermanos, sabiendo que tienen a su madre, que yo me tengo que ir y me voy, que con mi hijo, que la verdad es que estoy muy encima porque, como te digo, nos encanta.

Es mi hijo único, es muy buscado, es deseado, lo amo con toda mi alma y es lo más importante.

C: -Conocías el cincuenta por ciento del trabajo y te faltaba el otro cincuenta.

BV: ¡Olvidate! Hoy en día le digo ‘mamá, te entiendo, pero profundamente’. Uno, cuando es hijo, medio que dice ‘esta no sé qué’, pero la verdad es que hay que ser madre y ahí ya entendés un montón de cosas.

C: -Siguiendo la temática del programa y ya terminamos. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor?

BV: Y me casé. Siento que es bastante loco casarse hoy en día. Como que decía ‘en algún momento me voy a casar’.

Lo tenía como medio utópico. Y bueno, y ser mamá junto a él, ser mamá con una pareja. Hoy en día, obviamente, puede ser mamá uno solo, pero en pareja, decidir formar una familia...

Barbie Vélez (Foto: Ciudad Magazine)

C: Encima fue una tremenda boda y en pandemia, porque estábamos terminando de salir.

BV: Fue en semi-pandemia, claro. Estaba como abierto, pero no...

Pero fue todo muy lindo, porque eso obligó a que fuese más íntimo, por una cuestión de que era obligatorio que haya una cierta cantidad de personas. Y lo hizo íntimo, muy lindo, la verdad.

C: -Y la otra pregunta es: ¿qué es lo más loco que hiciste por dinero?

BV: Y algún laburo habría agarrado, que después dije ‘mmm’... Que en el momento me servía. No quiero decir ninguno en particular.

Leé más:

Nazarena Vélez apoyó a Barbie por llevar tarde a su hijo al jardín todos los días: “¡Lo bien que hace!”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.