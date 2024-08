Sincera con sus seguidores, Barbie Vélez les contó qué es lo que más le preocupa de la maternidad. Por primera vez, se animó a hablar de un aspecto de la crianza de su hijo, Salvador, que aún no sabe cómo abordar.

¿Qué le pasa a la hija de Nazarena Vélez? Está intentando dejar de amamantar a su niño. “Es un tema que no sé abordarlo. Yo le sigo dando el pecho, nunca lo viví con dolor, para mi lactancia fue bárbara. Tuve un temita al principio, dos días. Después fue realmente espectacular y no quiero romantizar ni mucho menos”, expresó.

Barbie y Salvador.

“Lo desteté de noche porque no podía más. Salvi ya estaba durmiendo con mi pecho como chupete; no solo me dolía, sino que no dormía, era muy incómodo. Y de día es más como cada tanto, piensen que él ya come, todo. Estoy con esa duda, no lo tengo resuelto, en algún momento lo destetaré por mi voluntad. Y veré cómo, pero siento que es muy difícil”, siguió.

BARBIE VÉLEZ PIDIÓ QUE LA ACONSEJEN PARA DEJAR DE AMAMANTAR A SU HIJO

Barbie Vélez les pidió consejos a sus seguidoras para lograr dejar de amamantar a su hijo.

“Me gustaría escuchar sus testimonios. No sé en qué momento uno toma la decisión. Tengo momentos en los que digo ‘ya estoy agotada, hasta acá llegué’. Y otros en los que digo ‘no, bueno, puedo un poquito más’”, sentenció, preocupada.