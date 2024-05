Siempre cercana a sus fanáticos, Barbie Vélez compartió una serie de videos en los que mostró el accidente doméstico que sufrió mientras jugaba con su hijo Salvador, fruto de su relación con su marido, Lucas Rodríguez.

“Acompañame a ver esta triste historia... Yo haciendo mi show”, expresó la hija de Nazarena Vélez al pie de un clip de las cámaras de seguridad de su casa que la muestran sosteniendo con la frente un elemento, mientras lo movía de lado a lado, para divertir a su pequeño.

“Fin”, sentenció, junto a una última imagen, que deja en evidencia que se hizo un chichón en la frente por darle rienda suelta a ese vaivén con peso durante varios segundos. ¡Cuidado!

¿CÓMO ES EL “JARDÍN RODANTE” AL QUE ASISTE EL HIJO DE BARBIE VÉLEZ?

Barbie explicó que su hijo va a un “jardín rodante”. “Es mucho más flexible. Es entre vecinos, son cinco nenes nada más y los chicos van cada semana a una de las casas. Obviamente, las casas tienen que tener medidas de seguridad, por ejemplo, nosotros tapamos los enchufes del living. Si tenés pileta, hay que cerrarla, si hay escaleras, también, igual que las puertas. Siempre tiene que haber un adulto responsable en la casa, y los chicos están al cuidado de las dos maestras jardineras”, explicó.

“Es de 9 a 12, pero si el nene se levanta a las 9,40, no pasa nada, no le pongo alarma siendo tan chiquito... O me lo llevo antes”.

“Todo es como si fuera un jardín, pero mucho más flexible. Es de 9 a 12, pero si el nene se levanta a las 9,40, no pasa nada, no le pongo alarma siendo tan chiquito... O me lo llevo antes si me dicen ‘hoy está con llanto’, estamos a una cuadra nomás entonces esto me resultaba más cómodo”, sentenció en diálogo con Teleshow.