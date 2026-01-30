La torta de banana y dulce de leche, también conocida como banoffee, es uno de esos postres que nunca fallan. Combina capas simples, sabores conocidos y una textura cremosa que se arma sin prender el horno, algo que suma mucho cuando se busca una receta de pastelería rápida y rendidora.

En esta versión sin cocción, la base crocante de galletitas sostiene un relleno generoso de dulce de leche y banana, coronado con crema batida bien firme. Es una preparación fácil que se puede hacer con anticipación y se guarda en la heladera hasta el momento de servir, ideal para una comida de verano o una mesa dulce sin complicarse.

Ingredientes para la torta de banana y leche

200 g de galletitas Lincoln o similares

100 g de manteca derretida

Jugo de ½ limón

5 bananas

500 g de crema de leche (44% tenor graso)

50 g de azúcar impalpable

Extracto de vainilla , c/n

Chocolate para rallar

400 g de dulce de leche tipo colonial

400 g de dulce de leche repostero

La torta Banoffee puede presentarse de diversas maneras. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Procesar las galletitas hasta obtener un arenado fino y mezclar con la manteca derretida. Forrar una tartera con papel manteca, cubrir la base con la mezcla de galletitas y presionar bien. Llevar a frío para que tome firmeza. Unir los dos tipos de dulce de leche hasta lograr una crema homogénea. Cortar las bananas en rodajas y rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Colocar una capa generosa de dulce de leche sobre la base fría y distribuir las bananas por encima. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable y unas gotas de extracto de vainilla hasta lograr una textura firme. Cubrir la torta con la crema batida y terminar rallando chocolate por encima. Llevar a la heladera al menos una hora antes de servir.

