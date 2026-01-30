La torta de banana y dulce de leche, también conocida como banoffee, es uno de esos postres que nunca fallan. Combina capas simples, sabores conocidos y una textura cremosa que se arma sin prender el horno, algo que suma mucho cuando se busca una receta de pastelería rápida y rendidora.
En esta versión sin cocción, la base crocante de galletitas sostiene un relleno generoso de dulce de leche y banana, coronado con crema batida bien firme. Es una preparación fácil que se puede hacer con anticipación y se guarda en la heladera hasta el momento de servir, ideal para una comida de verano o una mesa dulce sin complicarse.
Ingredientes para la torta de banana y leche
- 200 g de galletitas Lincoln o similares
- 100 g de manteca derretida
- Jugo de ½ limón
- 5 bananas
- 500 g de crema de leche (44% tenor graso)
- 50 g de azúcar impalpable
- Extracto de vainilla, c/n
- Chocolate para rallar
- 400 g de dulce de leche tipo colonial
- 400 g de dulce de leche repostero
Procedimiento
- Procesar las galletitas hasta obtener un arenado fino y mezclar con la manteca derretida.
- Forrar una tartera con papel manteca, cubrir la base con la mezcla de galletitas y presionar bien. Llevar a frío para que tome firmeza.
- Unir los dos tipos de dulce de leche hasta lograr una crema homogénea.
- Cortar las bananas en rodajas y rociarlas con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
- Colocar una capa generosa de dulce de leche sobre la base fría y distribuir las bananas por encima.
- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable y unas gotas de extracto de vainilla hasta lograr una textura firme.
- Cubrir la torta con la crema batida y terminar rallando chocolate por encima.
- Llevar a la heladera al menos una hora antes de servir.
