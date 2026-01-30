La Barby vivió un momento de extrema tensión y violencia en la puerta de Radio Pop 101.5, a la salida del programa La Nega Pop, donde trabaja. La panelista relató en primera persona este viernes a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram cómo fue la agresión que sufrió por parte de un hombre.

En las imágenes se puede ver el operativo policial de la detención del agresor, mientras la artista explica lo sucedido con visible conmoción. Según contó, el episodio comenzó cuando un hombre se acercó a la ventana del estudio y empezó a generar disturbios.

La Barby fue agredida por un hombre (Foto: Instagram/@labarbyok).

“El señor ese me acaba de pegar”, expresó mientras observaba cómo la Policía de la Ciudad intervenía en el lugar. De acuerdo a su testimonio, el agresor se mostró molesto por el contenido del programa y lanzó expresiones de odio y discriminación.

LOS DETALLES DE LA AGRESIÓN QUE SUFRIÓ LA BARBY A LA SALIDA DE LA RADIO

La Barby detalló en sus redes sociales la reacción violenta del hombre que se acercó a Radio Pop a agredirla: “Estaba en contra de que La Negra tuviera dos homosexuales con ella en el programa”.

La situación escaló cuando la panelista de LAM salió del estudio con unas pizzas que tenía que llevar por un compromiso y el hombre comenzó a pedirle comida de manera agresiva: “Me empezó a pedir pizza, tenía una botella y me empezó a pegar porque no le podía dar”.

Además, aseguró que el agresor la insultó reiteradas veces con expresiones como “puto de mierda”, en un ataque que se repitió una y otra vez. En el video La Barby se muestra visiblemente afectada mientras describe el momento.

