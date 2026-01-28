Luego de los fuertes rumores de crisis que circularon en 2025, Cande Vetrano y Andrés Gil dejaron atrás las versiones que habrían puesto en jaque su relación, surgidas tras la comentada separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

En ese contexto, Andrés fue vinculado sentimentalmente con Accardi, luego de que la actriz contara que le había sido infiel a quien entonces era su marido. Si bien los protagonistas involucrados negaron de manera tajante la existencia de un affaire clandestino, las versiones continuaron circulando por lo bajo.

Con el paso del tiempo, todo parece haber quedado en el pasado. En el día de su cumpleaños, Cande le dedicó una seguidilla de mensajes a su pareja en Instagram, en los que repasó su década de amor, hoy potenciada por el nacimiento de Pino, el hijo que tienen en común.

CANDE VETRANO SALUDÓ A ANDRÉS GIL POR SU CUMPLEAÑOS Y REPASÓ SU DÉCADA DE AMOR

“Feliz cumple, mi amor”, escribió la actriz en la primera imagen que compartió en sus historias, donde se los ve dándose un beso.

Luego, Vetrano subió una foto de 2016, en la que el actor aparece con la boca manchada de labial tras un beso. “Esto fue hace 10 años, una vida”, contextualizó la actriz.

El especial saludo continuó con postales íntimas que recorrieron momentos únicos de la pareja, como el embarazo y el nacimiento de Pino, su hijo de 1 año.

“Le hemos dado a la vida una vida más. Te amo”, cerró Cande, junto a una imagen súper tierna de Andrés con el pequeño en una hamaca paraguaya.

Conmovido por el gesto, Andrés Gil replicó algunas de las publicaciones y le agradeció públicamente a su pareja.

“Gracias por tanto amor”, escribió el actor junto a una foto romántica.