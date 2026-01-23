Los ñoquis de papa son uno de esos clásicos que nunca fallan. Funcionan para un domingo en familia, para un almuerzo rápido entre semana o incluso para lucirse con algo simple pero bien hecho. En esta versión, la clave no está solo en la masa sino en la salsa: una combinación de crema, muzzarella y roquefort que envuelve todo y levanta el plato para darle un sabor final espectacular.
El secreto está en respetar los tiempos y no sobrecargar la masa de harina, para que los ñoquis queden livianos. Y en la salsa, calentar suave, sin apurarse, para que los quesos se fundan parejo y la textura quede bien sedosa. El resultado es un plato contundente y muy rendidor.
Ingredientes
Para los ñoquis
- 1 k de papas
- 250 g de harina 0000
- 1 huevo
- Sal y nuez moscada, a gusto
Para la salsa de tres quesos
- 1 taza de crema de leche
- 50 g de queso azul (roquefort)
- 50 g de queso parmesano rallado
- 100 g de queso muzzarella rallada
Procedimiento
Ñoquis
- Hervir las papas con piel hasta que estén bien tiernas.
- Pelarlas en caliente y hacer un puré liso.
- Agregar el huevo, la sal y la nuez moscada.
- Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave.
- Formar rollitos, cortar los ñoquis y reservar.
- Hervir en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie. Retirar y escurrir.
Salsa
- Calentar la crema a fuego bajo, sin que hierva.
- Agregar el queso azul, el parmesano y la muzzarella.
- Mezclar hasta que los quesos se fundan y la salsa quede bien cremosa.