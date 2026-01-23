Los ñoquis de papa son uno de esos clásicos que nunca fallan. Funcionan para un domingo en familia, para un almuerzo rápido entre semana o incluso para lucirse con algo simple pero bien hecho. En esta versión, la clave no está solo en la masa sino en la salsa: una combinación de crema, muzzarella y roquefort que envuelve todo y levanta el plato para darle un sabor final espectacular.

El secreto está en respetar los tiempos y no sobrecargar la masa de harina, para que los ñoquis queden livianos. Y en la salsa, calentar suave, sin apurarse, para que los quesos se fundan parejo y la textura quede bien sedosa. El resultado es un plato contundente y muy rendidor.

Ingredientes

Para los ñoquis

1 k de papas

250 g de harina 0000

1 huevo

Sal y nuez moscada, a gusto

Para la salsa de tres quesos

1 taza de crema de leche

50 g de queso azul ( roquefort

50 g de queso parmesano rallado

100 g de queso muzzarella rallada

Procedimiento

Ñoquis

Hervir las papas con piel hasta que estén bien tiernas. Pelarlas en caliente y hacer un puré liso. Agregar el huevo , la sal y la nuez moscada. Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave. Formar rollitos, cortar los ñoquis y reservar. Hervir en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie. Retirar y escurrir.

Salsa