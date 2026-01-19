Carolina “Pampita” Ardohain volvió a marcar tendencia, esta vez con un festejo de cumpleaños soñado en el Caribe mexicano. La modelo celebró sus 48 años con una fiesta íntima y súper exclusiva en un resort de lujo ubicado en Costa Mujeres, donde reunió a sus afectos más cercanos y vivió una noche cargada de emoción, risas y glamour.

A través de sus redes sociales, la top compartió un video recopilatorio del festejo que rápidamente se llenó de likes y comentarios. Las imágenes mostraron los momentos más destacados de una celebración pensada al detalle, en un entorno paradisíaco y lejos del ruido mediático.

Hasta pocos días antes, Pampita se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y Anita García Moritán. Desde allí, la modelo tomó un vuelo rumbo al Caribe para recibir un nuevo año de vida de una manera muy especial.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@pampitaoficial)

La celebración tuvo un carácter privado y reunió a 24 personas del círculo íntimo de Pampita. Entre los invitados estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo con su esposa y su sobrina Brisa, además de amigas incondicionales como Puli de María —quien asistió con su hijo— Barbie Simons y su maquilladora de confianza, Estefanía Novillo.

El festejo se realizó al aire libre, sobre la arena blanca y frente al mar, con una puesta en escena que combinó elegancia y calidez. Una mesa larga vestida con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales, velas de cristal y una estructura triangular de telas traslúcidas y madera enmarcaron la noche. Sobre el cielo, guirnaldas de luces completaron una postal mágica, mientras al fondo se distinguía el resort y un sector reservado para el DJ.

En cuanto al look, Pampita deslumbró con un vestido largo plateado, ceñido al cuerpo y con una abertura lateral, llevando el cabello suelto y natural. A su lado, Martín Pepa apostó por un total white: camisa y pantalón blanco, sombrero en mano y caminando de la mano de la cumpleañera.

¡A puro glamour!

PAMPITA Y MARTÍN PEPA, A LOS BESOS Y ABRAZOS EN PUNTA DEL ESTE: EL ROMÁNTICO POSTEO QUE SUBIERON

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a encender las redes y esta vez no fue por un look ni por una pasarela, sino por una imagen que habla por sí sola. La modelo publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Martín Pepa disfrutando de una tarde relajada en Punta del Este, donde se los ve abrazados, sonrientes y completamente compinches.

En la postal, Pampita apareció sentada junto a su pareja, con sombrero y un look veraniego, mientras él la rodea con sus brazos y la mira con una sonrisa cómplice, en una escena íntima y romántica que no deja lugar a dudas: están pasando un momento de felicidad plena.

El detalle que no pasó desapercibido fue el gesto de la modelo, que arrobó a Martín Pepa y sumó un emoji de corazón, un guiño claro al vínculo que los une y que se sumó al reposteó de la publicación que Martín hizo en las redes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@pampitaoficial) Por: Fabiana Lopez

El escenario elegido tampoco fue casual. Punta del Este, uno de los destinos favoritos de las celebridades, se convirtió en el refugio ideal para esta escapada romántica. Entre atardeceres, playa y relax, la pareja se mostró lejos del ruido mediático, pero más cerca que nunca.