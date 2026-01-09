Pampita eligió Punta del Este para pasar la temporada de verano 2026, donde combina compromisos laborales y disfruta de unos días de descanso junto a su familia, pareja y amigos. En medio de su agenda esteña, la modelo fue invitada al stream de DirectTV, donde participó de un juego de preguntas y respuestas con las que dio que hablar.
La consigna era simple: responder con pulgar arriba o pulgar abajo según estuviera de acuerdo o no con distintas situaciones vinculadas a su vida personal.
Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la idea de convivir al mes de conocerse, Carolina dio pulgar hacia arriba, dejando en claro que no le teme a las decisiones rápidas cuando hay amor.
Otra que contestó con el pulgar hacia arriba fue en el interrogante de si estaba bien seguir a tu ex en redes sociales, quizas haciendo referencia a su buen vínculo con sus anteriores parejas como Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.
Sin embargo, el gesto cambió cuando le consultaron sobre el amor a la distancia, una de sus mayores dificultades de su relación con Pepa, tal como ella lo reveló en reiteradas oportunidades. Para esta consulta, la conductora marcó su parecer con un rotundo pulgar hacia abajo.
QUÉ PODRÍA SER EL DETERMINANTE DEL FIN DE LA RELACIÓN DE PAMPITA CON MARTÍN PEPA
En el ida y vuelta de preguntas y respuestas con gestos, Pampita dejó en claro qué podría ser el determinante del fin de su relación con Martín Pepa en este caso ya que es su pareja actual.
Cuando le preguntaron si aceptaría sumar a una tercera persona a la pareja, no hubo dudas ni matices: pulgar abajo inmediato y una reacción corporal que dejó en claro que esa posibilidad sería, para ella, el final de la relación. Sin rodeos, Pampita marcó un límite infranqueable.
Con estas respuestas, la modelo volvió a demostrar que, más allá de su perfil público, tiene muy claras sus prioridades en el amor. En Punta del Este, relajada y distendida, Pampita habló como pocas veces de lo que está dispuesta a permitir y de lo que no en su relación con Martín Pepa.
