Carolina “Pampita” Ardohain volvió a encender las redes y esta vez no fue por un look ni por una pasarela, sino por una imagen que habla por sí sola. La modelo publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Martín Pepa disfrutando de una tarde relajada en Punta del Este, donde se los ve abrazados, sonrientes y completamente compinches.

En la postal, Pampita apareció sentada junto a su pareja, con sombrero y un look veraniego, mientras él la rodea con sus brazos y la mira con una sonrisa cómplice, en una escena íntima y romántica que no deja lugar a dudas: están pasando un momento de felicidad plena.

El detalle que no pasó desapercibido fue el gesto de la modelo, que arrobó a Martín Pepa y sumó un emoji de corazón, un guiño claro al vínculo que los une y que se sumó al reposteó de la publicación que Martín hizo en las redes.

El escenario elegido tampoco fue casual. Punta del Este, uno de los destinos favoritos de las celebridades, se convirtió en el refugio ideal para esta escapada romántica. Entre atardeceres, playa y relax, la pareja se mostró lejos del ruido mediático, pero más cerca que nunca.

POR QUÉ FACUNDO PIERES ESTARÍA FURIOSO CON PAMPITA Y MARTÍN PEPA POR EL NUEVO ROMANCE DE ZAIRA NARA

La temporada de verano en Punta del Este no solo trajo sol, playa y glamour, sino también un escándalo sentimental que promete dar que hablar. Luego de que la revista ¡Hola! Argentina publicara las primeras imágenes de Zaira Nara junto al empresario francés Robert Strom, confirmando los rumores de romance, el periodista Gustavo Méndez destapó una trama que nadie esperaba y que involucra nada menos que a Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa.

A través de sus redes sociales, Méndez reveló el detrás de escena del nuevo vínculo de la hermana de Wanda Nara y dejó en evidencia una supuesta traición que habría caído pésimo en el entorno de Facundo Pieres, ex pareja de la modelo: "Zaira y Robert se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, escribió el periodista, dejando en claro quiénes habrían sido los responsables del flechazo.

Pero la historia no termina ahí. Según Gustavo, este acercamiento no habría sido inocente ni casual, ya que Pieres aún tenía esperanzas de volver con Zaira y esa intención era conocida por su entorno más cercano: “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la menor de las Nara y Pepa lo sabía. Sin embargo le presentó al francés”, agregó el periodista, aportando un dato clave que explica la bronca del polista.

De acuerdo a esta versión, la maniobra de Martín Pepa habría sido vista por Pieres como una puñalada por la espalda, especialmente porque Pampita —amiga de ambos— también habría participado del “operativo romance”. Una situación que, lejos de generar distancia, habría fortalecido el vínculo entre las dos modelos: “Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súper amigas”, cerró, dando a entender que la alianza entre ellas se consolidó tras el inicio de la relación con Strom.