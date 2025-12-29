Carolina “Pampita” Ardohain volvió a marcar tendencia durante su paso por Punta del Este, donde fue vista recorriendo distintos locales con un impactante vestido bordado calado rojo.

La prenda se destaca por su bordado calado con delicados motivos florales, una elección ideal para lograr un look romántico, femenino y absolutamente veraniego.

El intenso color rojo realza el diseño artesanal y potencia el bronceado, convirtiéndolo en una pieza protagonista para paseos diurnos y salidas relajadas en la costa esteña.

Pampita

Pampita

Cuánto cuesta el vestido artesanal de Pampita que es tendencia

Con este estilismo, Pampita reafirma su lugar como referente de moda y confirma que las piezas artesanales, los colores vibrantes y los diseños con impronta latina son claves para marcar tendencia durante la temporada de verano en Punta del Este.

La prenda se convirtió en tendencia.

El vestido forma parte de la línea de ítems artesanales de Farm Rio y cuesta 860.000 pesos.