El encuentro entre Flor Peña y Moria Casán en La Mañana con Moria dejó momentos para el recuerdo. Las dos figuras se animaron a un juego de confesiones sin filtro, donde no faltaron las preguntas incómodas, las carcajadas y las anécdotas más jugadas.

En medio de la charla, Moria fue al hueso y lanzó la pregunta que todos esperaban: “Escuchame una cosa, vos que sos tan libre, ¿has sido gato?”. Sin dudarlo, Flor respondió: “No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí. A mí me gusta…”.

Pero la One fue por más y aclaró: “No te hablo de poderoso, te hablo de un tipo que no sea poderoso y que te pague por sexo. ¿No te calienta eso?”. Peña, fiel a su estilo, contestó entre risas: “Nunca, me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí”.

Moria Casán y Flor Peña en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Luego, la conductora insistió: “¿Pero tuviste oportunidades?" , a lo que ella confesó: “Oportunidades sí”.

EL JUEGO DE LAS CONFESIONES DE FLOR PEÑA A MORIA CASÁN

Durante el programa, las dos divas se animaron a un “yo nunca” que sacó a la luz secretos y posturas sobre la vida y el amor. “Yo nunca fui infiel”, tiró Moria. “No, yo sí”, admitió Flor sin vueltas. “Yo nunca aproveché mi fama”, insistió la conductora. “Yo sí”, reconoció la actriz.

La conversación subió de tono cuando hablaron de juegos de rol y disfraces en la intimidad. Flor Peña no se guardó nada: “Yo soy muy juguetona, me gusta disfrazarme. Esa es la cosa que les hago hacer. Y disfrazarlos a ellos también. Qué divertido”.

Moria Casán y Flor Peña en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Entre risas, contó entre risas que en su casa no faltan los personajes: “Enfermera salió mucho. Yo llegaba con el disfraz a inyectarlo, él era el paciente. Pero le decía, no podés estar en la cama tirado si yo te vengo a inyectar. Tenés que levantarte”.

Sobre otros juegos, la actriz confesó: “Masajista sale mucho también. Lo que pasa es que en el último tiempo quería que yo sea la masajista, con final feliz. El masajista te toca a vos, le decía, porque ya fui masajista tres veces yo".

