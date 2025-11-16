Flor Peña estuvo en República Dominicana con su familia y aún sube contenido de sus días de vacaciones.

Esta vez, mostró cómo bailaba su mamá, Norma Finoli, en una lancha bajo un radiante sol en el Mar Caribe.

En el video se ve a la mujer luciéndose con Juan Otero, su nieto, y Florencia escribió: “Hablemos de mi madre a los 82. ¿Podrán?”.

FLOR PEÑA EN EL CARIBE

El destino elegido fue Miches, una localidad costera ubicada en la provincia de El Seibo, en República Dominicana. A diferencia de zonas más populares como Punta Cana, este lugar se caracteriza por playas extensas, aguas turquesas y un ambiente más sereno, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan descanso y conexión con la naturaleza.

Las fotos de las vacaciones de Flor Peña con su familia en República Dominicana | Créditos: Instagram @flor_de_p

La actriz también compartió momentos con sus hijos, Tomás, Juan y Felipe. En varias de las tomas, se los ve a los cuatro descalzos en la arena, jugando y abrazándose entre carcajadas. La presencia de la madre de Florencia completó el cuadro familiar, dando lugar a una foto que reúne tres generaciones en una misma escena.