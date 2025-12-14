El mundo del cine está de luto: Peter Greene, el actor que se metió en la memoria de miles y miles de cinéfilos por su papel de Zed en Teimpos Violentos y Dorian Tyrell en La Máscara, murió a los 60 años en su casa de Nueva York, donde sus vecinos lo encontraron tras notar que la música seguía escuchándose tras más de 24 horas.

La noticia fue confirmada este viernes por su representante, Gregg Edwards, quien no dio detalles sobre la causa del fallecimiento.

Peter Greene en La Máscara / The Mask (captura de la película)

“Era un tipo fantástico. Posiblemente uno de los mejores actores de reparto del planeta; ha trabajado con todo el mundo”, expresó Edwards, visiblemente conmovido por la pérdida de su amigo de más de una década. “Simplemente un hombre muy amable”, agregó.

Leé más:

Dolor en el cine argentino: murió Héctor Alterio, leyenda de la actuación, a los 96 años

MURIÓ PETER GREENE, UNO DE LOS VILLANOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE HOLLYWOOD

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, como Peter Green, el actor arrancó su camino en el cine con papeles protagónicos en películas como “Laws of Gravity” (1992) y “Clean, Shaven” (1993). Sin embargo, fue en 1994 cuando su rostro quedó grabado para siempre en la cultura pop: ese año interpretó al temible Zed en Pulp Fiction (Tiempos Violentos), la obra maestra de Quentin Tarantino.

Ese mismo año, Greene volvió a brillar como el villano Dorian Tyrell en The Mask (La Máscara), compartiendo pantalla con Jim Carrey y Cameron Diaz. Su capacidad para encarnar personajes oscuros y complejos lo convirtió en uno de los actores de reparto más buscados de la época.

Hasta el momento de su muerte, Greene seguía activo en la industria. Según contó su representante, estaba trabajando en dos proyectos, entre ellos un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Leé más:

Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, el legendario villano de Mortal Kombat

LAS SEIS MEJORES PELÍCULAS DE PETER GREENE

1. CLEAN, SHAVEN (1993)

Peter Greene en Clena, shaven (captura de la película)

Antes de ser el villano de Tarantino, Greene ya había impactado en el drama independiente de Lodge Kerrigan. Interpretó a Peter Winter, un hombre con esquizofrenia que busca reencontrarse con su hija. Su actuación fue celebrada por la crudeza y humanidad con la que retrató la enfermedad mental, y todavía es citada como una de las más realistas del cine.

2. PULP FICTION (1994)

Peter Greene en Tiempos Violentos (captura de la película)

En la obra maestra de Quentin Tarantino, Greene se puso en la piel de Zed, el sádico guardia de seguridad que secuestra a Butch Coolidge (Bruce Willis) y Marsellus Wallace (Ving Rhames). Aunque su aparición es breve, su presencia es tan inquietante que se volvió uno de los villanos más perturbadores de la historia del cine.

3. LA MÁSCARA (1994)

Peter Greene en The Mask (captura de la película)

Ese mismo año, Greene llegó al gran público como Dorian Tyrell, el mafioso sin escrúpulos que se enfrenta al personaje de Jim Carrey. Su actuación, fría y brutal, fue el contrapunto perfecto para la comedia desbordada del protagonista. Para su mánager, este fue “el mejor papel de su carrera”.

4. THE USUAL SUSPECTS (1995)

Peter Greene en Los sospechosos de siempre (captura de la película)

En el clásico de Bryan Singer, Greene interpretó a Redfoot, un traficante que reúne al grupo de criminales. Aunque no figura en los créditos principales, su personaje es clave en la trama de engaños y traiciones que sostiene la película.

5. BLUE STREAK (1999)

Peter Greene en Blue Streak (captura de la película)

Después de superar su etapa más dura con las drogas, Greene volvió a brillar como Deacon, el villano principal y exsocio de Miles Logan (Martin Lawrence). El conflicto por un diamante millonario lo puso otra vez en el centro de la acción.

6. TRAINING DAY (2001)

Peter Greene en Día de entrenamiento (captura de la película)

En el thriller policial de Antoine Fuqua, Greene fue Jeff, parte del círculo corrupto de Alonzo Harris (Denzel Washington). Su personaje acepta ser baleado para encubrir un asesinato policial y deja una frase memorable: “Kiss me, baby”, justo antes de recibir los disparos.

Leé más:

Murió la actriz Criscilla Anderson a los 45 años: su último posteo que causó conmoción

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.