El mundo del espectáculo está de luto: Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la Argentina, murió este sábado a los 96 años en España, donde residía desde el año 1975.

Su partida deja un vacío enorme en la cultura nacional y en la historia del cine, el teatro y la televisión, tanto en Argentina como en España, donde también forjó una carrera brillante.

Nacido en Buenos Aires en 1929, Alterio se convirtió en un referente indiscutido de la actuación. Su talento y su voz inconfundible lo llevaron a protagonizar películas que marcaron época, como “La Patagonia Rebelde”, “El hijo de la novia”, “La tregua” y “Caballos salvajes”, la primera película argentina nominada al Oscar.

En fotos, el homenaje a Héctor Alterio: a los 93 años fue nombrado Personalidad Emérita de la Cultura

A lo largo de su extensa trayectoria, trabajó con los directores más importantes y compartió pantalla con figuras de varias generaciones. Su versatilidad lo hizo brillar tanto en dramas como en comedias, y su presencia en el escenario era sinónimo de calidad y emoción.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS: EL LEGADO DE HÉCTOR ALTERIO

El legado de Héctor Alterio trasciende fronteras. En 2004, recibió el Goya de Honor de manos de sus hijos Ernesto y Malena, un reconocimiento a su aporte fundamental al cine iberoamericano. En el 2023 también recibió un homenaje del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, que lo nombró Personalidad Emérita de la Cultura.

En los años 70, Alterio debió exiliarse en España debido a las amenazas de la dictadura militar argentina. Allí continuó su carrera y se ganó el respeto del público y la crítica. Tras la vuelta de la democracia, solo volvió ocasionalmente al país.

En el 2023, Héctor volvió a Buenos Aires tras más de una década sin regresar , donde brilló en los escenarios del el Teatro Astros con 12 únicas funciones. En el 2024, a sus 94 años, volvió a subirse a un escenario en el Teatro Reina Victoria en Madrid con una obra escrita y dirigida por su pareja desde hace casi 60,Ángela Bacaicoa, “Una pequeña historia”.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento. Desde el presidente de España hasta el secretario de Cultura de la Nación, pasando por colegas, directores y fanáticos, todos destacaron su profesionalismo, su calidez humana y su compromiso con el arte.

