Valeria Lynch volvió a conquistar al público con un recital a sala llena en el Gran Rex, donde no faltaron los clásicos, las sorpresas y el romance. La artista cerró el año con un show que tuvo de todo: emoción, familia y un final a puro amor.

Durante la noche del viernes, el teatro se llenó de fanáticos que no dejaron de corear cada uno de sus temas. La artista presentó material de lo que será su próximo disco y repasó todos sus éxitos, en un espectáculo que combinó potencia y momentos íntimos y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

Uno de los puntos más emotivos de la noche llegó cuando sus hijos, Federico y Santiago Caballero, subieron al escenario para acompañarla en varios temas durante el segmento acústico. El público celebró la complicidad familiar y la energía que se vivió en cada canción.

Al terminar el recital, Valeria Lynch agradeció a todos sus músicos y al staff que la acompañó durante el año. Pero el broche de oro fue el saludo especial a su novio, Mariano Martínez, quien siguió el show desde un costado del escenario y recibió gestos de cariño y besos de la cantante.

LAS FOTOS DE VALERIA LYNCH EN EL GRAN REX

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex y su novio Mariano Martínez la saludó en el escenario (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex con sus hijos (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex con sus hijos (Foto: Movilpress).

Valeria Lynch brilló en el Gran Rex y Yuyito González posó para Ciudad con ella (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.