La ciudad de Tres Arroyos permanece atravesada por el dolor tras la muerte de Leticia Lembi, la periodista de 33 años que cayó desde un acantilado de unos 25 metros en Mar del Plata mientras intentaba sacarse una foto.

Su fallecimiento generó un profundo impacto en su comunidad de origen, donde era muy conocida tanto por su trabajo como por la trayectoria de su familia.

Lembi había nacido y crecido en Tres Arroyos. Allí cursó sus estudios en el Colegio Holandés antes de mudarse a La Plata para estudiar periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, donde finalmente se recibió. Tras completar la carrera, decidió regresar a su ciudad natal para comenzar su camino profesional.

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado mientras se sacaba fotos | Créditos: Instagram

Durante 2020 formó parte de la redacción de La Voz del Pueblo, uno de los medios más importantes de Tres Arroyos. Años después se orientó hacia la comunicación digital y se sumó a Onlera, una consultora fundada por su primo, donde llegó a desempeñarse como coordinadora.

De hecho, horas antes del accidente, Lembi había sido parte del Onlera Summit, un encuentro que la consultora realizó en Mar del Plata y en el que la periodista tuvo un rol relevante.

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado mientras se sacaba fotos | Créditos: Instagram

MURIÓ UNA PERIODISTA EN MAR DEL PLATA: CÓMO FUE EL ACCIDENTE

El hecho tuvo lugar cerca de las 19, en la zona de Barrancas de Los Lobos, a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el corredor que une Mar del Plata con Miramar.

Según las primeras informaciones, la joven se encontraba en un mirador acompañada por allegados, cuando la estructura cedió y cayó sobre las rocas, desde aproximadamente 25 metros.

Quién era la periodista que murió en Mar del Plata tras caer de un acantilado mientras se sacaba fotos | Créditos: Instagram

Aunque el equipo médico llegó rápidamente, ya no había posibilidad de reanimarla. El cuerpo fue retirado por personal de Riesgos Especiales.

Las autoridades indicaron que el derrumbe habría sido consecuencia del deterioro del mirador de hormigón, situación que reavivó las críticas sobre el estado de abandono de la infraestructura costera marplatense.

La causa quedó a cargo de la Subcomisaría Los Acantilados y del fiscal Carlos Russo, de la UFI N° 7 de Mar del Plata, quien por el momento la investiga como muerte accidental.